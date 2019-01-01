Мышку превратили в полноценный компьютер: видео

Энтузиасту удалось сделать мини-компьютер в корпусе манипулятора

Компьютер способен даже тянуть Minecraft Фото: Electronic Grenade

Владелец YouTube-канала Electronic Grenade создал интересный и необычный проект мини-компьютера, который смог уместиться в обычный корпус мышки. Сам процесс сборки и как это в итоге работает он показал на видео.

Компьютер питается от встроенной батареи на 500 мАч

Правда для сборки пришлось пойти на некоторые ухищрения, чтобы все внутренности хорошо скомпоновались в тесном корпусе, который он напечатал на 3D-принтере. Внутри используется компьютер с 4-ядерным ARM процессором на основе Raspberry Pi Zero W с поддержкой Wi-Fi. Изображение выводится на крохотный 1,5-дюймовый экран с разрешением 128х128 пикселей.

Периферия подключается по средствам Bluetooth соединения. Сам компьютер маломощный, поэтому питается от внутренней 500 мАч батареи.

На маленьком экране 128х128 очень трудно что-либо разглядеть

По словам разработчика, несмотря на абсурдную конструкцию, пользоваться новинкой довольно удобно, в том числе отслеживать перемещение курсора на экране. Правда некоторые приложения могут загрузить процессор на 100%, а на мелком экране трудно что-то разглядеть. Однако играть, к примеру в Minecraft вполне, возможно.

Конечно, это далеко не первый проект на Raspberry Pi, но однозначно самый необычный. Самое интересное, что его при желании можно сделать самому, ведь список компонентов доступен.

Напомним, что ранее на CES 2019 представили ноутбук размером со смартфон, который способен запускать Windows 10. Также на CES 2019 был представлен ноутбук с батареей лучше Apple MacBook.