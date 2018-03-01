На 30 градусов выше нормы: в Арктике зафиксирована аномально высокая температура

Сегодня, 12:58

Эксперт-климатолог Зак Лабе зафиксировал аномальную температуру на Северном полюсе

Даже вода не замерзает. Фото: pixabay
Даже вода не замерзает. Фото: pixabay

Специалисты сообщили об аномальном потеплении в Арктике. Стало известно, что средняя арктическая температура в Гренландском море в феврале становила выше нормы на 20 градусов, а иногда превышала норму на 30 градусов по Цельсию.

Эксперт-климатолог Зак Лабе зафиксировал аномальную температуру на Северном полюсе. Он отметил, что столь резкого потепления не наблюдалось с 1958-го. Также специалист отметил, что температура воздуха в данный момент очень близка к температуре замерзания воды.

Сотрудники американской Системы глобального прогноза прокомментировали это явление, отметив, что случаи резкого потепления в последнее время участились и их длительность намного больше чем когда-либо.

Климатологи заметили, что есть связь между повышением температуры и уменьшением количества льда. Также эксперты выяснили, что тающий лёд, высвобождая теплую воду, приводит к нагреванию атмосферы.

Стоит отметить, что подобные "аномалии" в Арктике случались 4 раза за период 1980-2010 годов. За последние пять лет климатологи также зафиксировали четыре случая потепления.

Напомним, ранее в Швеции нашли человеческие черепа, насаженные на колья,

Также сообщалось, что ученые нашли способ избежать тяжелой старости

О том, что зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы, смотрите на видео ниже:
потепление, ученые, арктика

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Источник:

VladTime

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