На 30 градусов выше нормы: в Арктике зафиксирована аномально высокая температура

Специалисты сообщили об аномальном потеплении в Арктике. Стало известно, что средняя арктическая температура в Гренландском море в феврале становила выше нормы на 20 градусов, а иногда превышала норму на 30 градусов по Цельсию.

Эксперт-климатолог Зак Лабе зафиксировал аномальную температуру на Северном полюсе. Он отметил, что столь резкого потепления не наблюдалось с 1958-го. Также специалист отметил, что температура воздуха в данный момент очень близка к температуре замерзания воды.

Сотрудники американской Системы глобального прогноза прокомментировали это явление, отметив, что случаи резкого потепления в последнее время участились и их длительность намного больше чем когда-либо.

Климатологи заметили, что есть связь между повышением температуры и уменьшением количества льда. Также эксперты выяснили, что тающий лёд, высвобождая теплую воду, приводит к нагреванию атмосферы.

Стоит отметить, что подобные "аномалии" в Арктике случались 4 раза за период 1980-2010 годов. За последние пять лет климатологи также зафиксировали четыре случая потепления.

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