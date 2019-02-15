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На iPhone возвращается пиратство

Пираты научились обходить защиту iPhone без "джейлбрейка"

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35
Отзыв сертификатов Apple не помог избавиться от пиратов
Отзыв сертификатов Apple не помог избавиться от пиратов
Фото: Engaget

Умельцы обнаружили способ распространять взломанные приложения и игры на любом iPhone даже с самой последней прошивкой iOS 12. Пираты просто получили регистрацию у Apple, как разработчики, за что им была предоставлена возможность устанавливать любые приложения, минуя App Store. Об этом сообщает Reuters.

Получить необходимый сертификат разработчика довольно просто: для этого нужно внести разовый платеж в размере 299 долларов, а также предоставить публично размещенную информацию о деятельности компании. Подобный сертификат позволяет инсталлировать любое приложение на iPad или iPhone, обладая простым доступом к аккаунту без использования взлома самого мобильного устройства.

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Используя корпоративные сертификаты разработчиков, пираты смогли предоставить пользователям в Интернете модифицированные версии популярных приложений, позволяя им транслировать музыку без рекламы и обходить монетизацию в играх, лишая Apple и разработчиков приложений дохода.

Благодаря такому обходному маневру нелегальные распространители программного обеспечения, такие как TutuApp, Panda Helper, AppValley и TweakBox, создали модифицированные приложения Spotify и игры Pokémon Go, Minecraft и Angry Birds – в них отсутствует реклама и разблокированы платные возможности.

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Apple отреагировала на действие пиратов отзывом сертификатов разработчиков, злоупотреблявших доверием компании, и часть пиратов была заблокирована в системе. Но в течение нескольких дней они использовали новые сертификаты и продолжили свою нелегальную деятельность.

Чтобы закрыть дыру в системе раздачи сертификатов, Apple в феврале выпустит обновление с требованием проходить двухфакторную аутентификацию при входе в аккаунт, что должно снизить число мошенников. При этом Apple не раскрывает данных, сколько ущерба уже было нанесено правообладателям действиями пиратов.  

Как защититься от смартфонов-шпионов:

Напомним, что ранее Apple предупреждала пользователей об угрозе использования взлома методом Jailbreak. Также был найден способ "убить" iPhone голосовым поиском

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Источник: Reuters
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