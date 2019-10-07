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На кассе Макдональдса запустили игру Doom: видео

Энтузиаст запустил популярную классическую версию Doom на не предназначенном для этого устройстве

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:15
Для запуска энтузиаст использовал сборку ZDOOM
Для запуска энтузиаст использовал сборку ZDOOM
Фото: Kotaku

Кассовый аппарат Макдональдса, как оказалось, можно превратить в подобие игрового компьютера для запуска старых игр. Это выяснил 19-летний Райан Эдгар, который приобрел старый кассовый аппарат знаменитой сети фастфудов. После нескольких попыток парню удалось на этом устройстве запустить классический Doom 1993 года от студии id Software.

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Старые кассовые аппараты McDonald's работали под управлением Windows XP, а значит начинка там состоит из обычных X86 совместимых комплектующих. Чтобы загрузить Doom на компьютер, энтузиасту нужно было просто скачать ZDOOM (измененная версия компьютерной игры с расширенными возможностями) и скопировать его на USB-флешку. Затем Эдгар подключил его к кассе и запустил через автозапуск. Для управления он использовал обычную мышь с клавиатурой, используя USB-разветвитель.

"Мне удалось запустить explorer.exe, выполнив комбинацию из CTRL+ALT+DEL, чтобы попасть в диспетчер задач, но сам компьютер использует какое-то странное шифрование", – прокомментировал Эдгар на своей Twitter странице.

На первый взгляд запуск программ и игр на большинстве POS-машин не особо впечатляет – почти все они работают на Windows. Но не в случае с Макдональдсом – сеть магазинов быстрого питания используют свое собственное программное обеспечение для торговых точек под названием PC POS, которое работает с Windows XP Pro, поэтому обход ограничений для запуска сторонних программ требует нетривиального подхода, что и вызывает уважение.

Напомним, что ранее Rockstar Games объявили, что Red Dead Redemption 2 выйдет на компьютерах. А недавно знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима признался, что не считает себя гением.

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Источник: Kotaku
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