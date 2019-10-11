На краю Солнечной системы зафиксировано удивительное открытие

Космические аппараты "Вояджер" смогли определить скорость звука в гелиосферной мантии

Солнце помогло "Вояджерам" собрать важные данные на краю Солнечной системы Фото: Global Science

Край Солнечной системы довольно "шумное" место – здесь солнечный ветер постепенно замедляется и взаимодействует с межзвездной средой, а момент этого перехода называется границей ударной волны. Космические аппараты NASA достигли этой границы и смогли зафиксировать показания давления плазмы и скорости звука в гелиосферной мантии. Причем, фиксацию этих важных для науки показателей помогло сделать само Солнце, вызвавшее ударную волну, прокатившуюся по всей Солнечной системе и ударившую о ее край, сообщается на сайте NASA.

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Ученых интересуют параметры этой среды, так как это необходимо для построения правильных моделей взаимодействия звезд с межзвездной средой.

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В 2012 году "Вояджер-2" зафиксировал временное уменьшение концентрации частиц галактических космических лучей, которое было связано с приходом плазменной волны, источником которой была мощная солнечная активность. Четыре месяца спустя такое же событие зарегистрировали приборы "Вояджера-1", что позволило ученым, знавшим положение и траекторию аппаратов, оценить давление плазмы в гелиосферной мантии и определить скорость распространения звука в ней.

Схематическое изображение гелиопаузы, границы ударной волны на краю Солнечной системы Фото: NASA

Выяснилось, что давление плазмы в этой области выше, чем предполагалось ранее. В мантии звуковая волна распространяется со скоростью около 300 км/с, что в 1000 раз быстрее, чем в воздухе. При этом, полученные данные по концентрации частиц галактических космических лучей отличались друг от друга — "Вояджер-2" обнаружил уменьшение количества заряженных частиц во всей области вблизи себя, а "Вояджер-1" зафиксировал только уменьшение количества частиц, которые двигались перпендикулярно локальному магнитному полю. Это означает, что параметры среды впереди и позади ударной волны различаются.

Текущее местоположение аппаратов NASA программы "Вояджер" Фото: NASA

Зонда программы "Вояджер" были запущены в конце 1970-х годов и предназначались для исследований планет-гигантов Солнечной системы, а в дальнейшем направились к ее окраинам. Несмотря на то, что изначальный срок жизни зондов оценивался в 5 лет, они работают уже на протяжении 42 лет. Сейчас "Вояджер-2" находится на расстоянии почти 122 астрономических единиц от Земли. "Вояджер-1", расстояние до которого составляет 147,5 астрономических единиц, считается самым удаленным от Земли рукотворным объектом. Оба аппарата уже вышли в межзвездное пространство.

Напомним, что ранее планета Сатурн установила новый рекорд в Солнечной системе. Также со дня на день в Солнечной системе ожидают извержения супервулкана.

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