Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

На Луне нашли следы древней жизни

На спутнике Земли ранее могла существовать жизнь, но недолго

Евгений Опанасенко
Вчера, 13:21
Жизнь на Луне могла быть 3 млрд. лет назад
Жизнь на Луне могла быть 3 млрд. лет назад

Ученые заявили, что на Луне 3 млрд лет назад могла существовать жизнь. Новые исследования Дирка Шульце-Макуха из Университета штата Вашингтон и Иэна Кроуфорда из Лондонского университета доказывают о наличии примитивных форм жизни на естественном спутнике Земли.

Предполагается, что 3-4 млрд. лет назад Луна обладала слабой атмосферой, которая удерживала на поверхности жидкую воду. Жидкое ядро новообразованной Луны могло создать магнитное поле, которое защищало первые формы одноклеточной жизни от губительного солнечного излучения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Кровавая луна": все, что нужно знать о лунном затмении 27 июля

Более того, спустя 500 млн лет на Луне началась вулканическая активность, пары которой усилили атмосферу, благодаря которой жизнь на спутнике могла бурно развиваться на протяжении нескольких миллионов лет.

"Весьма вероятно, что Луна была обитаемой в то время. В ее водоемах могли существовать микроорганизмы до тех пор, пока поверхность Луны не стала мертвой", – отмечает Шульце-Макух.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые определили причину загадочного потепления на Луне

С другой стороны, вопрос возникновения жизни на планете остается открытым. Вероятнее всего, жизнь на Луну могла "перенестись" с Земли метеоритами от удара о поверхность планеты крупного астероида.

На данный момент это всего лишь предположение. Возможно, как отмечает Шульце-Макух, будущие лунные миссии смогут получить образцы необходимого периода, чтобы посмотреть, содержат ли они воду или другие возможные маркеры существовавшей ранее жизни.

Напомним, "кровавая луна": все, что нужно знать о лунном затмении 27 июля.

Еще несколько материалов по теме:
Во Вселенной может существовать уникальная черная звезда Ученые обнаружили жизнь на Венере Ученые доказали существование жизни после смерти
ученые Луна жизнь исследования магнитное поле
Источник: Популярная Механика
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров