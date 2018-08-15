На Луне найден таинственный вход в подземелье (видео)

Исследователи обнаружили на Луне нечто интересное в горной гряде под названием Апеннины

На Луне нашли странную аномалию. Фото: BuzzViral Online

Исследователи обнаружили на Луне нечто интересное в горной гряде под названием Апеннины, которая содержит кратер Арат. По словам уфологов, в этом горном массиве находится вход в подземелье.

При изучении снимков с Луны были обнаружены новые образования, напоминающие гору. Под горой была обнаружена аномалия, внешне напоминающая люк или металлические двери квадратной формы. Что характерно, на снимках 5 летней давности подобных образований не было. Откуда появилось странное образование, неизвестно.

NASA не комментирует находку, а уфологи уже объявили находку дверью в подземные помещения инопланетян.

Напомним, что ранее сломанный телескоп совершил неожиданное открытие, а на поверхности Марса обнаружен древний артефакт с Земли.