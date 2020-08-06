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На Луне обнаружен потерянный космический аппарат миссии "Чандраян-2"

Сегодня, 07:17

Сотрудник индийской космической программы нашел на Луне аппараты миссии "Чандраян-2" – посадочный модуль "Викрам" и луноход "Прагаян"

Миссия "Чандраян-2" была главной вехой индийской программы ISRO в 2019 году, которая, к сожалению, провалилась. Примерно в 2 километрах от поверхности Луны связь с лунным модулем внезапно прервалась на этапе посадки. Что на самом деле произошло с космическим кораблем оставалось загадкой почти год. Одни утверждали, что аппарат разбился, другие тешили себя надеждой, что автоматика сработала штатно и аппарат смог аварийно приземлиться на поверхность Луны.

Как сообщает India Today, техник индийского космического агентства Шанмуга Субраманиан после детального изучения изображений NASA поверхности Луны, которые были опубликованы в мае 2020 года, заявил, что обнаружил место посадки космических аппаратов миссии "Чандраян-2". Последние фотографии с орбитального аппарата LRO показывают едва различимые следы лунного ровера и посадочного модуля – они оба целы и, вероятно, даже в рабочем состоянии.

Смотрите также в сюжете о том, как Луна максимально приблизилась к Земле:

На фотоснимке посадочный модуль "Викрам" миссии "Чандраян-2" выглядит как размытая белая точка – это отраженные от поверхности аппарата солнечные лучи. Чуть выше можно заметить, как некий более мелкий объект отбрасывает на поверхность Луны тень – вероятно, это и есть луноход "Прагаян".

Место посадки аппаратов миссии "Чандраян-2"
Место посадки аппаратов миссии "Чандраян-2"
Фото: NASA

По мнению исследователя, космическая станция "Викрам", в итоге, все же успешно приземлилась "вслепую": она получала команды от космического агентства, но неисправность с модулем связи не позволяла отправить обратные команды обратно на Землю. Таким образом после приземления на Луну, посадочный модуль высадил на поверхность Луны луноход "Прагаян", который даже смог проехать несколько метров. Однако вскоре остановился поскольку команды с Земли на аппарат прекратили передаваться.

"Чандраян-2" — это первая попытка Индии посадить аппарат на поверхность Луны. Миссия состояла из трех аппаратов: посадочной платформы "Викрам", лунохода "Прагаян" и орбитального аппарата, который 2 сентября отделился от посадочной платформы и остался на орбите с параметрами 125 на 96 километров. Миссия неоднократно откладывалась, но в итоге была запущена в конце июля 2019 года. Однако потерпела неудачу 6 сентября прошлого года, когда аппарат попытался совершить мягкую посадку возле южного полюса Луны.

Аппараты миссии "Чандраян-2" были рассчитаны на работу в течение одного лунного дня, составляющего около 14 земных суток. После этого они должны были оказаться в тени, и температура в них снизилась бы до критических значений (около −180 градусов Цельсия), слишком низких для работы компонентов посадочной платформы и лунохода.

Напомним, что ранее ракета Starship на Марс покорила высоту в 150 метров. Также недавно SpaceX отправила на орбиту невидимый спутник.

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Источник: India Today
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