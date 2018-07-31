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На Луне обнаружили аномальные явления (фото)

Астрономы за сутки обнаружили сразу два падения метеоритов на поверхность Луны

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35
На Лучне обнаружили две вспышки периодом менее суток. Фото:WallpaperSite
На Лучне обнаружили две вспышки периодом менее суток. Фото:WallpaperSite

Астрономы за сутки обнаружили сразу два падения метеоритов на поверхность Луны, сообщает Европейское космическое агентство.

Вспышки от падения на Луну зафиксировали телескопы MIDAS.

Падение метеоритов на поверхность Луны замечали еще с античных времен, однако так, чтобы два падения в период менее суток – это наблюдали впервые и признали аномальным явлением.

По оценкам ученых, мощность вспышек соответствовала падению метеороидов размером примерно с грецкий орех. Источником метеоритов является поток Альфа-Каприкорниды.

Напомним, что ранее на Луне находили следы древней жизни, а красоту Лунного затмения показали с орбиты.

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