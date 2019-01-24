На Луне впервые увидели падение метеорита: видео

Размер метеорита, упавшего на Луну, был весом в 2 кг и обладал размерами с футбольный мяч

Затмение сопровождалось яркой вспышкой Фото: National Review

21 января состоялось грандиозное астрономическое событие – "кровавое" лунное затмение. При этом оно стало самым необычным за всю историю наблюдений, поскольку наблюдатели этого события стали очевидцами удара метеорита о поверхность Луны, что никогда ранее не фиксировалось.

Падение метеорита отмечено стрелочкой

Падение метеорита сопровождалось крохотной, но яркой вспышкой, которая вспыхнула всего на долю секунды. Этот момент увидели миллионы зрителей во всем мире во время онлайн-трансляций из разных точек Земли.

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На Reddit по этому поводу была создана дискуссия, на которой пользователи обсуждали, не является ли вспышка просто дефектом при съемке. Однако пользователи подтвердили подлинность вспышки во время съемок с трех других источников, что исключает вероятность сбоя оборудования.

Более того, Хосе Мария Мадьедо из Университета Уэльвы в Испании подтвердил, что удар метеорита о поверхность действительно имел место во время наблюдения лунного затмения. После затмения программное обеспечение автоматически определило вспышку в изображениях, записанных восемью разными телескопами. Это помогло подтвердить, что вспышки, наблюдаемые наблюдателями видео онлайн, не были оптическими аномалиями на датчиках камеры.

Подобные удары метеоритов о поверхность фиксировали и ранее, однако, чтобы такое событие произошло во время лунного затмения – подобное наблюдали впервые.

"Я был очень счастлив, когда это произошло", – говорит Мадьедо. Он отмечает, что вспышка была очень яркой и произошла в удачный момент, когда затмение не было слишком ярким, что позволило легче обнаружить момент удара.

По мнению астронома, размер объекта, который упал на Луну, был весом в 2 кг и обладал размерами с футбольный мяч.

Напомним, что ранее мы писали о том, что принесло человечеству февральское солнечное затмение прошлого года. Кроме этого, мы показывали фото такого уникального явления, как кровавая Луна.