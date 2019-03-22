Антивирус от Microsoft перенесли Apple macOS

На MacOS антивирус от Microsoft получил название Advanced Threat Protection

Windows Defender "переезжает" на MacBook и iMac Фото: Pixabay

Microsoft покоряет Apple. В корпорации официально заявили, что портируют на платформу macOS от Apple свой бесплатный антивирус Windows Defender ("Защитник Windows"). Но на операционной системе от Apple защитная программа будет называться по-другому – Advanced Threat Protection, чтобы скрыть свои корни от Windows, сообщает официальный сайт корпорации.

Microsoft заявила, что сейчас корпорация тесно сотрудничает с отраслевыми партнерами, чтобы перенести Microsoft Defender ATP на устройства, отличные от Windows, что привело к разработке версии для Mac. Комплекс защитного программного обеспечения Advanced Threat Protection Microsoft больше сравнивают с переносом пакета Office на iOS и Android.

"Перенос Office на Mac был для нас большим шагом, который оказался верным решением. Мы движемся в правильном направлении", —заявил вице-президент Microsoft Джаред Спатаро.

Он также подчеркнул, что Microsoft начинает отказываться от своего "ориентированного на Windows" подхода к жизни. Он сравнил выпуск ATP с переносом пакета Office на iOS и Android.

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Предварительная версия Microsoft Defender ATP Mac будет доступна некоторым партнерам Microsoft, чтобы проверить свое ПО в действии и собрать обратную связь для дальнейшего улучшения. При этом любая компания или просто домашний пользователь может подать заявку в Microsoft, чтобы получить ознакомительную версию антивируса.

Интерфейс Advanced Threat Protection для macOS

На текущий момент Advanced Threat Protection уже способен обеспечивать защиту следующего поколения от вредоносных программ, а также предлагает различные типы сканирования, проверки на угрозы и противодействия им. Большинство из этих функций являются настраиваемыми, поэтому пользователи могут настроить программу так, как удобно.

После выхода из бета-версии, в которой сейчас находится Advanced Threat Protection, антиврус будет доступен для загрузки в Apple App Store. Заявлена поддержка macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13 или macOS Sierra 10.12.

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Напомним, что ранее мы рассказывали, как установить Apple macOS Mojave. Также недавно эксперты провели исследование, показавшее, что антивирусы на Android "не делают ничего".

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