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На Марс упал крупный астероид: последствия ужасают

NASA сфотографировало свежий марсианский кратер, оставленный после падения крупного астероида

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:45

Различные явления, наблюдаемые на Земле, также проявляются на Марсе, вроде метеоров и полярных сияний. Также на Красную планету часто падают астероиды. На днях NASA опубликовало новую фотографию, полученную орбитальным зондом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). На снимке запечатлен жуткий новообразованный кратер в марсианской системе каньонов – Долины Маринер.

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То, что исходящие лучи из центра кратера отчетливо видны является верным признаком недавнего падения космического тела и удар о поверхность планеты. У старых кратеров такие лучи со временем пропадают вследствие сильных ветров.

На фотографии также кратер окружает странный синий цвет. Ученые определили, что это признак базальтовой породы. Падение метеорита образовало кратер, а также подняло из недр почвы скрытые слои. Это извержение быстро остыло в толще изверженного базальтового камня.

Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировал кратер с высоты в 260,1 км
Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировал кратер с высоты в 260,1 км
Фото: NASA

Смотрите также в сюжете о том, как отличить космическое тело от обычного камня:

Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировал кратер с высоты в 260,1 км над поверхностью Марса. Детальные фото позволили астрономам определить примерную дату образования кратера – март 2005 года. Космический обломок был достаточно крупных размеров, чтобы не до конца сгореть в атмосфере Красной планеты и достичь поверхности.

Напомним, что ранее была найдена потенциально обитаемая экзопланета – вторая Земля. Также на прошлой неделе NASA показала полет на Луну от лица астронавтов в 4K.

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Источник: DualDove
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