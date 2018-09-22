Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

На Марсе экстренно прекратил работу ровер "Кьюриосити"

Марсоход не может передавать информацию в режиме реального времени

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:58
Марсоход &quot;Кьюриосити&quot; испытывает проблемы с передачей данных. Фото: IEEE Spectrum
Марсоход "Кьюриосити" испытывает проблемы с передачей данных. Фото: IEEE Spectrum

У марсианского ровера "Кьюриосити" начались проблемы с передачей данных на Землю из-за проблем с памятью, от чего он аварийно прекратил работу. Помимо данных из памяти марсоход может передавать информацию в режиме реального времени, в том числе о своем статусе, и эта система работает в штатном режиме.

"Инженеры увеличивают количество информации, которую марсоход передает в режиме реального времени, чтобы лучше диагностировать проблему. Поскольку количество информации, передаваемой таким способом, ограничено, на диагностику потребуется некоторое время", — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
NASA ожидает важный звонок с Марса

В понедельник и вторник инженеры, работающие с марсоходом, временно отключили работавшие научные инструменты, данные с которых пока невозможно сохранять в памяти аппарата. Они также готовят к работе запасной компьютер "Кьюриосити", который может потребоваться для диагностики основного компьютера.

Как отмечается в сообщении, ученые во время этой паузы изучают данные, собранные марсоходом на хребте Веры Рубин, и ищут подходящее место для еще одной попытки бурения. Несмотря на ошибки в системе, остальные системы аппарата работают в штатном режиме без сбоев.

Напомним, что в начале лета NASA потеряли марсоход из-за катастрофы на Красной планете. А на фотографиях NASA обнаружили мертвого инопланетянина

Еще несколько материалов по теме:
Магнитное поле Марса уничтожила вода – ученые Ученые показали место, где мы будем жить на Марсе NASA показало последствия мощнейшего взрыва на Марсе На Марсе нашли загадочный след неизвестного происхождения
компьютер марсоход кьюриосити ошибки инженеры Марс
Источник: N+1
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров