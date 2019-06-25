Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

Четыре разных прибора трех аппаратов уловили источник живых организмов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:14
"Живой" газ был найден при уникальном стечении обстоятельств
"Живой" газ был найден при уникальном стечении обстоятельств
Фото: Pixabay

NASA объявило о том, что ровер Curiosity ("Кьюриосити") обнаружил главный химический элемент, который сигнализирует о наличии жизни на Марсе в прошлом. В атмосфере Красной планеты были найдены следы метана – газа, который обычно производится живыми существами, сообщает NewScientist.

Смотрите также в сюжете о секретной миссии на Марс:

Последнее измерение, проведенное в кратере Гейл, показало наличие в нем огромного количества метана, когда-либо обнаруженного на Марсе. Однако не менее важным оказалось то, как именно был найден "живой" газ.

Читайте также
На Плутоне зафиксировали странную активность

Помог случай. В момент проведения измерений два спутника наблюдали за этим районом примерно в одно и то же время: Mars Express и Trace Gas Orbiter. Таким образом исследование этой местности было выполнено с двойной точностью, что дало исследователям невероятную возможность подтвердить Марсе наличие метана в больших количествах, подтвержденное двумя независимыми научными инструментами.

Космический аппарат Mars Express
Космический аппарат Mars Express
Фото: NASA

"Нам была дана уникальная возможность проверить научное открытие при помощи четырех различных инструментов", – прокомментировал Марко Джуранна из Национального института астрофизики в Италии, который возглавляет группу разработчиков прибора для измерения метана на зонде Mars Express, который вращается вокруг Марса с 2003 года.

Читайте также
Неземная красота: зонд NASA прислал фото заката на Марсе

Исследователи планет заинтересованы в метане на Марсе, потому что этот химический элемент может быть главной уликой доказательства существования жизни на этой планете, пусть даже и в прошлом. Конечно, он может быть получен из геологических источников, но на Земле подавляющее большинство газа выбрасывается в атмосферу жизнедеятельностью микробов и другими живыми существами.

Космический аппарат Trace Gas Orbiter
Космический аппарат Trace Gas Orbiter
Фото: NASA

За последние годы ученые несколько раз фиксировали небольшие количества метана на Марсе, которые было трудно уловить приборами. Высокая погрешность приводила к скептицизму в отношении прошлых наблюдений метана. Но в этот раз ученые с большой долей вероятности могут подтвердить наличие "живого" газа на Красной планете.

Читайте также
У звезды-соседа обнаружили редкое явление

Напомним, что ранее астрономами был обнаружен первый двойник Земли во Вселенной. Также Млечный Путь столкнулся с темной материей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Редкое видео: ученые сняли гигантского моллюска Падение метеорита на Марсе оставило чудовищный след: фото Странному феномену в Антарктиде нашли объяснение спустя полвека Трамп призвал NASA сосредоточиться на освоении Марса, а не на разговорах о полетах на Луну
ученые жизнь исследования curiosity Марс
Источник: Newscientist
Реклама

Новости партнеров

Выложите это немедленно: что не стоит хранить в кошельке
Выложите это немедленно: что не стоит хранить в кошельке
Маленькая дочка Леры Кудрявцевой произвела фурор в Сети
Маленькая дочка Леры Кудрявцевой произвела фурор в Сети
Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно
Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно
Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин
Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Популярные статьи

Вчера, 15:04Fun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 13:00Шоу-бизнес

Звездный папа Энрике Иглесиас поделилась трогательным видео с сыном

Вчера, 10:01Шоу-бизнес

Роковая женщина: Регина Тодоренко в ошейнике удивила дерзким образом

Вчера, 09:37Fun

Курьезное видео: украинец из-за упавшего смартфона застрял в люке вверх ногами

Вчера, 08:07Шоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

Вчера, 07:25Техно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

23 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июняАфиша

КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

23 июняТехно

Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов

23 июняFun

23 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

23 июняПсихология

Гороскоп на неделю 23-29 июня для всех знаков зодиака

22 июняШоу-бизнес

Принц Гарри сделал резкое замечание Меган Маркл: видео

22 июняTravel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

22 июняEvents

Выпускной 2019: поздравления в прозе и открытки

22 июняFun

22 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 июняТехно

Почта отказалась доставлять смартфоны Huawei

Новости партнеров

Качества женщины за 40, в которую влюбляются молоденькие
Качества женщины за 40, в которую влюбляются молоденькие
Почему отекает лицо у женщин: 9 неожиданных причин
Почему отекает лицо у женщин: 9 неожиданных причин
Глафира Тарханова снова выходит замуж
Глафира Тарханова снова выходит замуж
5 самых полезных фруктов для сердца
5 самых полезных фруктов для сердца
Наталья Подольская: «Сынок, спасибо, что родился!» - 7Дней.ру
Наталья Подольская: «Сынок, спасибо, что родился!» - 7Дней.ру
Семью Бари Алибасова постиг новый удар
Семью Бари Алибасова постиг новый удар
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Летние болезни: как на организм влияет коварная жара
Летние болезни: как на организм влияет коварная жара
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь