На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

Четыре разных прибора трех аппаратов уловили источник живых организмов

"Живой" газ был найден при уникальном стечении обстоятельств Фото: Pixabay

NASA объявило о том, что ровер Curiosity ("Кьюриосити") обнаружил главный химический элемент, который сигнализирует о наличии жизни на Марсе в прошлом. В атмосфере Красной планеты были найдены следы метана – газа, который обычно производится живыми существами, сообщает NewScientist.

Смотрите также в сюжете о секретной миссии на Марс:

Последнее измерение, проведенное в кратере Гейл, показало наличие в нем огромного количества метана, когда-либо обнаруженного на Марсе. Однако не менее важным оказалось то, как именно был найден "живой" газ.

Читайте также На Плутоне зафиксировали странную активность

Помог случай. В момент проведения измерений два спутника наблюдали за этим районом примерно в одно и то же время: Mars Express и Trace Gas Orbiter. Таким образом исследование этой местности было выполнено с двойной точностью, что дало исследователям невероятную возможность подтвердить Марсе наличие метана в больших количествах, подтвержденное двумя независимыми научными инструментами.

Космический аппарат Mars Express Фото: NASA

"Нам была дана уникальная возможность проверить научное открытие при помощи четырех различных инструментов", – прокомментировал Марко Джуранна из Национального института астрофизики в Италии, который возглавляет группу разработчиков прибора для измерения метана на зонде Mars Express, который вращается вокруг Марса с 2003 года.

Читайте также Неземная красота: зонд NASA прислал фото заката на Марсе

Исследователи планет заинтересованы в метане на Марсе, потому что этот химический элемент может быть главной уликой доказательства существования жизни на этой планете, пусть даже и в прошлом. Конечно, он может быть получен из геологических источников, но на Земле подавляющее большинство газа выбрасывается в атмосферу жизнедеятельностью микробов и другими живыми существами.

Космический аппарат Trace Gas Orbiter Фото: NASA

За последние годы ученые несколько раз фиксировали небольшие количества метана на Марсе, которые было трудно уловить приборами. Высокая погрешность приводила к скептицизму в отношении прошлых наблюдений метана. Но в этот раз ученые с большой долей вероятности могут подтвердить наличие "живого" газа на Красной планете.

Читайте также У звезды-соседа обнаружили редкое явление

Напомним, что ранее астрономами был обнаружен первый двойник Земли во Вселенной. Также Млечный Путь столкнулся с темной материей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram