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На Марсе обнаружены древние реки: фото

На Красной планете найдены каналы глубиной до 200 метров

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:28
Красная планета не всегда была холодной и засушливой
Красная планета не всегда была холодной и засушливой
Фото: Популярная Механика

На южном нагорье Марса рядом с большим кратером Гюйгенс найдены признаки существования потоков воды, сообщает Европейское космическое агентство. Это открытие еще раз доказывает тот факт, что Красная планета не всегда была холодной и засушливой, а в далеком прошлом на ней текли древние реки и существовали моря и океаны.

На Марсе найдены древние остатки рек – едва различимые долины, похожие на ветви деревьев
На Марсе найдены древние остатки рек – едва различимые долины, похожие на ветви деревьев
Фото: NASA

Агентство опубликовало фотографию региона с остатками русла древних рек. Исследование этой части поверхности планеты показало, что раньше здесь вода стекала вниз с севера. От этих каналов образовалось множество долин глубиной 200 метров — на фото эти каналы похожи на ветки деревьев.

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Изучение истории изменения Марса позволяет ученым больше узнать о процессе формирования планет и помогает найти возможные следы инопланетной жизни. Однако на данном этапе исследования планеты даже нельзя с точностью сказать, откуда на поверхности появилась вода — осадки, тающие ледники или подземные источники.

Кто будет первым человеком на Марсе:

Напомним, что ранее астронавт NASA высмеивал саму идею лететь на Марс. В свою очередь китайская компания Xiaomi показала космический аппарат для покорения Марса человеком.

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Источник: Популярная Механика
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