На "Марсе" обнаружили странных существ

На смертельном "марсианском павильоне" ученые обнаружили условия для жизни

В самом засушливом месте планеты нашли жизнь Фото: NASA

Во время испытаний марсианского ровера Zoë для будущих миссий ученые нашли странных существ. Обнаружены они в одном из самых засушливых мест на Земле – пустыне Атакама, сообщает Science Alert.

При отработке бурения почвы на глубине около 80 сантиметров Zoë обнаружил новые, доселе неизвестные науке бактерии. Их метаболизм базируется на метане, и они очень хорошо приспособлены для жизни в сухих и засоленных почвах. Ученые утверждают, что микроорганизмы, которые здесь были обнаружены, вполне могли бы обитать и на Красной планете.

Марсоход Zoë обнаружил новые, ранее неизвестные науке бактерии Фото: Science Alert

Чилийская пустыня часто используется учеными и инженерами для обкатки прототипов спускаемых космических аппаратов и марсоходов, поскольку ее экстремальные условия, поверхность, состав почвы и общий пейзаж очень похож на инопланетный, от чего ее называют "марсианским павильоном на Земле".

"Находка еще раз показывает, что в местном грунте живут такие микроорганизмы, которые вполне могли бы обитать и в марсианском грунте. Более того, метановые выбросы на Марсе подтверждают, что там вполне могут процветать метан-утилизирующие бактерии", – прокомментировал открытие биолог Стефен Пойнтинг.

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Результаты работы, проведенной Zoë, позже будут использованы для исследований на Марсе.

Илон Маск запустил ракету на Марс:

Напомним, что ранее странную звезду проверили лазерами на наличие инопланетян. В то же время на краю Солнечной системы нашли новую планету.

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