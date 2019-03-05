Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На "Марсе" обнаружили странных существ

На смертельном "марсианском павильоне" ученые обнаружили условия для жизни

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:11
В самом засушливом месте планеты нашли жизнь
В самом засушливом месте планеты нашли жизнь
Фото: NASA

Во время испытаний марсианского ровера Zoë для будущих миссий ученые нашли странных существ. Обнаружены они в одном из самых засушливых мест на Земле – пустыне Атакама, сообщает Science Alert.

При отработке бурения почвы на глубине около 80 сантиметров Zoë обнаружил новые, доселе неизвестные науке бактерии. Их метаболизм базируется на метане, и они очень хорошо приспособлены для жизни в сухих и засоленных почвах. Ученые утверждают, что микроорганизмы, которые здесь были обнаружены, вполне могли бы обитать и на Красной планете.

Марсоход Zoë обнаружил новые, ранее неизвестные науке бактерии
Марсоход Zoë обнаружил новые, ранее неизвестные науке бактерии
Фото: Science Alert

Чилийская пустыня часто используется учеными и инженерами для обкатки прототипов спускаемых космических аппаратов и марсоходов, поскольку ее экстремальные условия, поверхность, состав почвы и общий пейзаж очень похож на инопланетный, от чего ее называют "марсианским павильоном на Земле".

"Находка еще раз показывает, что в местном грунте живут такие микроорганизмы, которые вполне могли бы обитать и в марсианском грунте. Более того, метановые выбросы на Марсе подтверждают, что там вполне могут процветать метан-утилизирующие бактерии", – прокомментировал открытие биолог Стефен Пойнтинг.

Читайте также
На Марсе обнаружены древние реки: фото

Результаты работы, проведенной Zoë, позже будут использованы для исследований на Марсе.

Илон Маск запустил ракету на Марс:

Напомним, что ранее странную звезду проверили лазерами на наличие инопланетян. В то же время на краю Солнечной системы нашли новую планету

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Космолет Илона Маска успешно пристыковался к МКС: появилось видео Сверхлюди: найден способ превращения человека в супергероя Обнаружены загадочные существа с антифризом вместо крови Ученые открыли новый спутник Нептуна
космос ученые жизнь марсоход Марс
Источник: Science Alert
Реклама

Новости партнеров

Умер знаменитый украинский актер Сергей Романюк
Умер знаменитый украинский актер Сергей Романюк
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму

Популярные статьи

Вчера, 17:17Fun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 16:33Шоу-бизнес

Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

Вчера, 13:49Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Вчера, 12:09Fun

Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

Вчера, 11:25Техно

Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11

Вчера, 10:25Техно

"Убийца яблока": Nokia 9 поборола iPhone XS в битве фотокамер

Вчера, 10:02Travel

От пяти евро: появились доступные авиабилеты из Киева в разные города Европы

Вчера, 09:35Техно

Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

Вчера, 09:15Fun

Сегодня Масленица 2019: история и традиции праздника

3 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Ракам нужно избегать конфликтов, а Водолеям – уделить время здоровью

3 мартаТехно

MacBook Air рухнут в цене

3 мартаШоу-бизнес

"Прости, мам": дочь Веры Брежневой удивила сеть неожиданным поступком

3 мартаТехно

Ракета Илона Маска отправила в космос манекен: видео

3 мартаFood

На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришел двойник Олега Винника

2 мартаТехно

Позор iPhone: Samsung поборол Apple в забавной схватке

2 мартаТехно

Илон Маск разработал электромобиль "для бедных"

Новости партнеров

Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию
Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию
MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению
MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
Заливной пирог с капустой и яйцом
Заливной пирог с капустой и яйцом
И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 
И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Настя Каменских засветила пышные формы в киевском ресторане
Настя Каменских засветила пышные формы в киевском ресторане