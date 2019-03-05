На "Марсе" обнаружили странных существ
На смертельном "марсианском павильоне" ученые обнаружили условия для жизни
Во время испытаний марсианского ровера Zoë для будущих миссий ученые нашли странных существ. Обнаружены они в одном из самых засушливых мест на Земле – пустыне Атакама, сообщает Science Alert.
При отработке бурения почвы на глубине около 80 сантиметров Zoë обнаружил новые, доселе неизвестные науке бактерии. Их метаболизм базируется на метане, и они очень хорошо приспособлены для жизни в сухих и засоленных почвах. Ученые утверждают, что микроорганизмы, которые здесь были обнаружены, вполне могли бы обитать и на Красной планете.
Чилийская пустыня часто используется учеными и инженерами для обкатки прототипов спускаемых космических аппаратов и марсоходов, поскольку ее экстремальные условия, поверхность, состав почвы и общий пейзаж очень похож на инопланетный, от чего ее называют "марсианским павильоном на Земле".
"Находка еще раз показывает, что в местном грунте живут такие микроорганизмы, которые вполне могли бы обитать и в марсианском грунте. Более того, метановые выбросы на Марсе подтверждают, что там вполне могут процветать метан-утилизирующие бактерии", – прокомментировал открытие биолог Стефен Пойнтинг.
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Результаты работы, проведенной Zoë, позже будут использованы для исследований на Марсе.
Илон Маск запустил ракету на Марс:
Напомним, что ранее странную звезду проверили лазерами на наличие инопланетян. В то же время на краю Солнечной системы нашли новую планету.
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