Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На Марсе обнаружили странный объект: уфологи в ярости

Уфологи обвиняют NASA в глобальном заговоре, якобы никаких роверов на Марсе нет

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:27
Снимок НЛО стал предметом яростных споров уфологов
Снимок НЛО стал предметом яростных споров уфологов
Фото: NASA

Уфологи массово ополчились против NASA после публикации аэрокосмическим агентством снимка, который раскрывает обман века. На черно-белом снимке, полученном с марсохода "Кьюриосити" можно разглядеть странную черную точку – этот НЛО стал предметом яростных споров.

Смотрите также в сюжете о том, кто будет первым человеком на Марсе:

В этот раз уфологи не стали искать в неопознанном объекте инопланетян или в очередной раз заявлять о "доказательстве жизни на Марсе". Снимок проанализировал уфолог Скотт Уорринг, который заявил, что странный объект на фото очень похож на парящего в небе орла. Неужели NASA действительно нас обманывает, или у кого-то просто разыгралось очень сильное воображение?

"Летающая аномалия" на снимке ровера Curiosity
"Летающая аномалия" на снимке ровера Curiosity
Фото: Hi-News

Как утверждает Уорринг, первым "летающую аномалию" заметил аргентинский коллега уфолог Марсело Иразуста. По мнению специалистов, увиденное можно объяснить либо "жизнью на Марсе", либо американское космическое агентство всех обманывает – марсоход, якобы, на самом деле находится на Земле, а в момент снимка в кадр попала пролетающая птица.

Читайте также
В недрах Марса услышали странный шум

"Либо на Марсе есть живые существа, или — хотя мне не нравится эта идея, но ее тоже нужно принять во внимание — марсоход находится не на Красной планете, а на канадском острове Девон", — заявил в своем блоге Уоринг.

По мнению уфолога, NASA использует остров Девон в качестве площадки для испытаний новых космических технологий, поскольку ландшафт острова очень напоминает Красную планету. Кроме того, здесь агентство изучает вопросы, связанные с тем, как люди смогут существовать в условиях Марса.

Читайте также
NASA получили "посмертное" послание с Марса

В свою очередь специалисты из NASA объясняют обнаруженное "нечто" на снимке очень просто. Пятнышко в виде "парящего орла" на самом деле обычная вспышка камеры, которая отбилась высокозаряженныыми частицами космических лучей, либо просто является отраженным солнечным светом, а не какой-то "аномалией". Выбирать можно любой вариант.

Наиболее вероятным является именно космические лучи (радиация). Дело в том, что плотность атмосферы Марса составляет менее 1% от Земной, поэтому она не защищает планету от солнечного и других видов излучения. Это излучение может влиять на работу оптического оборудования, создавая так называемые артефакты изображения.

Читайте также
На "Марсе" обнаружили странных существ

Марсианская научная лаборатория Curiosity занимается изучением Марса с 2012 года. За это время марсоход успел сделать несколько важных открытий и исследований. Например, он нашел необычный метеорит, метан, глину, древнее марсианское озеро, занимался исследованием кратера Гейла. Аппарат часто посылает фотографии поверхности Марса на Землю и даже делает селфи.

Напомним, что ранее падение метеорита на Марсе оставило чудовищный след. Также ранее на Луне обнаружили таинственную аномалию, которая открыла разрушительное прошлое спутника Земли.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
NASA определила новую миссию для полетов в Солнечной системе К Земле летит опасный астероид-гигант На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете Аппарат NASA побил космический рекорд: фото
NASA нло марсоход curiosity уфолог Марс
Источник: Hi-News
Реклама

Новости партнеров

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Аппетитные пирожки: аромат на всю кухню
Аппетитные пирожки: аромат на всю кухню
Как перестать потеть
Как перестать потеть
Бег и варикозное расширение вен: что важно знать
Бег и варикозное расширение вен: что важно знать

Популярные статьи

Вчера, 18:21Travel

Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться

Вчера, 12:00Шоу-бизнес

Святослав Вакарчук впервые за долгое время показал свою жену Лялю Фонарёву

Вчера, 10:54Fun

Невеста шокировала "неудачным мини-платьем" на свадьбе

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

Редкий кадр: Альбина Джанабаева показала сына от Валерия Меладзе

Вчера, 08:09Wellness

Магнитная буря придет на Землю в ближайшие сутки

8 июляШоу-бизнес

Алина Гросу призналась, какой подарок получила на свадьбу от родителей

8 июляFun

8 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

8 июляFood

Тертый пирог с абрикосами: простой рецепт домашней выпечки

8 июляШоу-бизнес

Зианджа сменила имидж и вернулась в Instagram: фото

7 июляШоу-бизнес

Виталий Козловский признался, какой будет его свадьба

7 июляШоу-бизнес

Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке: реакция сети

7 июляШоу-бизнес

"Ничего с этим сделать не могу": Ирина Билык о любви к Диме Коляденко

7 июляТехно

Астрономы получили мощный сигнал из далекого космоса: что это было

7 июляFun

7 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

7 июляFun

Ивана Купала 2019: красивые открытки с праздником

7 июляEvents

Поздравления с Ивана Купала в прозе, картинках, стихах, смс

Новости партнеров

Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого
Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого
Как спастись от клещей
Как спастись от клещей
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Зачем магний нужен велосипедистам и в каких продуктах он есть
Зачем магний нужен велосипедистам и в каких продуктах он есть
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?
40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?
Названы 10 самых быстрых смартфонов в мире
Названы 10 самых быстрых смартфонов в мире
Диетические сырники в духовке без муки и сахара
Диетические сырники в духовке без муки и сахара
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь