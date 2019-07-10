На Марсе обнаружили странный объект: уфологи в ярости

Уфологи обвиняют NASA в глобальном заговоре, якобы никаких роверов на Марсе нет

Снимок НЛО стал предметом яростных споров уфологов Фото: NASA

Уфологи массово ополчились против NASA после публикации аэрокосмическим агентством снимка, который раскрывает обман века. На черно-белом снимке, полученном с марсохода "Кьюриосити" можно разглядеть странную черную точку – этот НЛО стал предметом яростных споров.

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В этот раз уфологи не стали искать в неопознанном объекте инопланетян или в очередной раз заявлять о "доказательстве жизни на Марсе". Снимок проанализировал уфолог Скотт Уорринг, который заявил, что странный объект на фото очень похож на парящего в небе орла. Неужели NASA действительно нас обманывает, или у кого-то просто разыгралось очень сильное воображение?

"Летающая аномалия" на снимке ровера Curiosity Фото: Hi-News

Как утверждает Уорринг, первым "летающую аномалию" заметил аргентинский коллега уфолог Марсело Иразуста. По мнению специалистов, увиденное можно объяснить либо "жизнью на Марсе", либо американское космическое агентство всех обманывает – марсоход, якобы, на самом деле находится на Земле, а в момент снимка в кадр попала пролетающая птица.

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"Либо на Марсе есть живые существа, или — хотя мне не нравится эта идея, но ее тоже нужно принять во внимание — марсоход находится не на Красной планете, а на канадском острове Девон", — заявил в своем блоге Уоринг.

По мнению уфолога, NASA использует остров Девон в качестве площадки для испытаний новых космических технологий, поскольку ландшафт острова очень напоминает Красную планету. Кроме того, здесь агентство изучает вопросы, связанные с тем, как люди смогут существовать в условиях Марса.

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В свою очередь специалисты из NASA объясняют обнаруженное "нечто" на снимке очень просто. Пятнышко в виде "парящего орла" на самом деле обычная вспышка камеры, которая отбилась высокозаряженныыми частицами космических лучей, либо просто является отраженным солнечным светом, а не какой-то "аномалией". Выбирать можно любой вариант.

Наиболее вероятным является именно космические лучи (радиация). Дело в том, что плотность атмосферы Марса составляет менее 1% от Земной, поэтому она не защищает планету от солнечного и других видов излучения. Это излучение может влиять на работу оптического оборудования, создавая так называемые артефакты изображения.

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Марсианская научная лаборатория Curiosity занимается изучением Марса с 2012 года. За это время марсоход успел сделать несколько важных открытий и исследований. Например, он нашел необычный метеорит, метан, глину, древнее марсианское озеро, занимался исследованием кратера Гейла. Аппарат часто посылает фотографии поверхности Марса на Землю и даже делает селфи.

Напомним, что ранее падение метеорита на Марсе оставило чудовищный след. Также ранее на Луне обнаружили таинственную аномалию, которая открыла разрушительное прошлое спутника Земли.

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