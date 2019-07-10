На Марсе обнаружили странный объект: уфологи в ярости
Уфологи обвиняют NASA в глобальном заговоре, якобы никаких роверов на Марсе нет
Уфологи массово ополчились против NASA после публикации аэрокосмическим агентством снимка, который раскрывает обман века. На черно-белом снимке, полученном с марсохода "Кьюриосити" можно разглядеть странную черную точку – этот НЛО стал предметом яростных споров.
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В этот раз уфологи не стали искать в неопознанном объекте инопланетян или в очередной раз заявлять о "доказательстве жизни на Марсе". Снимок проанализировал уфолог Скотт Уорринг, который заявил, что странный объект на фото очень похож на парящего в небе орла. Неужели NASA действительно нас обманывает, или у кого-то просто разыгралось очень сильное воображение?
Как утверждает Уорринг, первым "летающую аномалию" заметил аргентинский коллега уфолог Марсело Иразуста. По мнению специалистов, увиденное можно объяснить либо "жизнью на Марсе", либо американское космическое агентство всех обманывает – марсоход, якобы, на самом деле находится на Земле, а в момент снимка в кадр попала пролетающая птица.
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"Либо на Марсе есть живые существа, или — хотя мне не нравится эта идея, но ее тоже нужно принять во внимание — марсоход находится не на Красной планете, а на канадском острове Девон", — заявил в своем блоге Уоринг.
По мнению уфолога, NASA использует остров Девон в качестве площадки для испытаний новых космических технологий, поскольку ландшафт острова очень напоминает Красную планету. Кроме того, здесь агентство изучает вопросы, связанные с тем, как люди смогут существовать в условиях Марса.
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В свою очередь специалисты из NASA объясняют обнаруженное "нечто" на снимке очень просто. Пятнышко в виде "парящего орла" на самом деле обычная вспышка камеры, которая отбилась высокозаряженныыми частицами космических лучей, либо просто является отраженным солнечным светом, а не какой-то "аномалией". Выбирать можно любой вариант.
Наиболее вероятным является именно космические лучи (радиация). Дело в том, что плотность атмосферы Марса составляет менее 1% от Земной, поэтому она не защищает планету от солнечного и других видов излучения. Это излучение может влиять на работу оптического оборудования, создавая так называемые артефакты изображения.
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Марсианская научная лаборатория Curiosity занимается изучением Марса с 2012 года. За это время марсоход успел сделать несколько важных открытий и исследований. Например, он нашел необычный метеорит, метан, глину, древнее марсианское озеро, занимался исследованием кратера Гейла. Аппарат часто посылает фотографии поверхности Марса на Землю и даже делает селфи.
Напомним, что ранее падение метеорита на Марсе оставило чудовищный след. Также ранее на Луне обнаружили таинственную аномалию, которая открыла разрушительное прошлое спутника Земли.
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