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На Марсе зафиксировано странное движение огромного объекта: фото

Сегодня, 08:45

Открытие оказалось плохой новостью для астронавтов и заставит пересмотреть будущую миссию на Марс

Марс представляет собой безжизненную сухую пустыню, где воды не было, по крайней мере несколько миллиардов лет. Планету обдувают ветры и иногда встречаются ураганы. Но недавно ученые обнаружили странное явление на Красной планете – движение гигантских объектов! Орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter зафиксировал, как огромные волны песка медленно перемещаются по поверхности Марса, сообщает Science.

Явление получило название "мегарябь" (megaripples) и очень похоже на аналогичный процесс на Земле, где он тоже встречается в пустынях. Однако на Марсе они гораздо больших размеров и выше, что намекает на более мощные ветры на планете, чем считалось ранее. Своим открытием ученые опровергают современные атмосферные модели, которые предполагали, что планету обдувают относительно слабые ветры из-за сильной разреженности атмосферы. Новое открытие доказывает, что если гигантские "мегаряби" перемещаются, то атмосферные потоки на Красной планете могут быть достаточно сильными.

Смотрите также в сюжете о секретной миссии на Марс:

Используя снимки космического аппарата, международная группа ученых рассмотрела их поближе, сосредоточившись на двух участках вблизи марсианского экватора. В общей сложности они проанализировали 1100 "мегарябей". Ученые ранее полагали, что эти дюны на Красной планете образовались еще давным-давно, когда более плотная атмосфера допускала более сильные ветры, и с тех пор эти места были неподвижны. Однако изучая фото, ученые обнаружили, что "мегаряби" действительно очень медленно, но движутся, примерно на 10 сантиметров в год. Согласно научным данным, в пустыне Лут в Иране на Земле происходит аналогичное движение.

Огромные массы песка на Марсе перемещают сильные ветры
Огромные массы песка на Марсе перемещают сильные ветры
Фото: NASA

И хоть эта новость проливает новый свет на атмосферу Марса, это может быть плохой новостью для будущих астронавтов. Ветреные условия могут в конечном итоге испортить среду обитания первых исследователей и солнечные батареи.

Напомним, что ранее мы составляли ТОП-5 интересных фактов о первой арабской миссии на Марс. Также на Марсе нашли пригодное место для жизни человечества.

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Источник: Популярная Механика
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