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На Марсе зафиксированы странные явления в недрах планеты

Ученые получили интригующие данные с аппарата NASA InSight, который собирал информацию на Марсе последние три месяца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:05

Спущенный на Марс в 2018 году аппарат NASA InSight активно изучает недра планеты вот уже почти два года. На днях аппарат передал интригующие данные на Землю, результатом которых являются активные исследования последних трех месяцев. По имеющимся данным, InSight обнаружил сотни марсотрясений – подземных толчков, которые ведут себя подобно земным, но намного слабее.

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Эти подземные явления вызваны "длительным охлаждением" Марса. Вследствие остывания его кора становится более хрупкой и начинает трескаться или даже разрушаться. Воздействие этих трещин ощущается даже на поверхности.

По оценкам The Verge, сила большинства обнаруженных толчков очень слаба по сравнению с землетрясениями. Однако 20 зафиксированных случаев были "достаточно сильными", достигая величины в 3 и 4 балла по шкале Рихтера. Однако такие толчки не представляют большой угрозы для жизни людей на Земле.

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"Марс – это место, где сейсмическая опасность чрезвычайно мала. Будущим астронавтам на Красной планете не стоит бояться гнева недр", – заявил член команды InSight Филипп Логнонн.

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Однако на Марсе существуют другие стихийные бедствия, которые могут доставить проблем будущим колонистам. К примеру, ураганные ветры, торнадо и мощные пылевые бури, охватывающие всю планету. В результате последней был потерян сигнал с ровером Opportunity.

Напомним, что ранее NASA получило "посмертное" послание с Марса. Также ранее на Марсе заметили гигантскую ледяную лавину.

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Источник: The Verge
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