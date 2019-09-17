На Марсе заметили гигантскую ледяную лавину: фото

NASA заметило на Марсе мчащуюся ледяную лавину огромных размеров

NASA получило первое четкое фото стихийного явления на Марсе Фото: phys.org

Марс является прибежищем пыльного пейзажа, окрашенный оранжевыми и коричневыми оттенками, изобилующий кратерами и украшенный множеством холмов и гор – это создает неземной красоты зрелище. Однако на Красной планете есть многочисленные отвесные скалы, на которых часто происходят интересные для ученых явления. На одной из последних фотографий марсианских скал NASA заметило мчащуюся ледяную лавину огромных размеров.

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Лавины на Марсе отличаются от снежно-белых земных. Подобное стихийное явление на Красной планете выглядит темно-коричневым, отражающим местный пыльный ландшафт. Снимок был получен камерой HiRISE космического корабля NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) в начале лета, но космическое агентство опубликовало фото лавины лишь сейчас.

В левом верхнем углу можно заметить огромную лавину, мчащуюся со скалы высотой 500 метров Фото: NASA

По данным NASA, местный катаклизм образовался в результате падения льда и камней со скалы высотой более 500 метров. Космическое агентство объясняет, что каждый весенний сезон на этой части Марса слоистая горная порода подогревается солнечным светом, в результате чего лед подтаивает настолько, что он резко сходит, вызывая большие по площади лавины.

Большие глыбы льда поднимают в атмосферу огромные клубы пыли, чему также способствует более низкая гравитация, чем на Земле. В результате из космоса это явление выглядит, как огромный взрыв. Это не первый случай, когда NASA сфотографировало лавину на Красной планете, но это первый снимок, на котором четко видно сам процесс стихийного явления.

Напомним, что ранее на Марсе нашли главное доказательство жизни на планете. В то же время на Марсе были обнаружены древние реки.

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