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На обратной стороне Луны обнаружена космическая слизь

Среди камней и минералов китайский "Юйту-2" ровер обнаружил загадочное вещество, которое неизвестно науке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:20
Странную находку обнаружил китайский луноход "Юйту-2"
Странную находку обнаружил китайский луноход "Юйту-2"
Фото: Digital Trends

Китайская миссия "Чанъэ-4" в настоящее время исследует одну из наименее известных областей Луны – обратную сторону, которая не видна с Земли. Ровер "Юйту-2" путешествует по поверхности нашего спутника и среди обычных камней и минералов обнаружил загадочное вещество, которое неизвестно науке, сообщает Digital Trends.

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Вязкая субстанция была найдена 25 июля в лунном кратере, и выделялась на фоне остальной поверхности Луны благодаря своему цвету и текстуре. Китайские описывают субстанцию как "гелеобразную и необычного цвета", но не предоставили фотографий. Находка была настолько интригующей, что миссию пришлось на время приостановить дабы подробнейшим образом изучить инопланетное вещество.

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Китайские ученые не раскрывают подробностей о том, что же обнаружил "Юйту-2", и держат данные о находке в секрете. По мнению уфологов, находка представляет собой следы деятельности инопланетян. Но ученые оказались более рациональными и по доступному описанию предположили, что это может быть некое скопление конденсированного газа или расплавленное стекло, попавшее на Луну вместе с каким-то метеоритом.

Спускаемый аппарат "Юйту-2" недавно вышел из ночной гибернации, чтобы возобновить исследования Луны в течение девятого лунного дня. Лунный день эквивалентен 14 дням на Земле так же, как лунная ночь. Его следующей задачей будет проведение научных испытаний при помощи детектора нейтронного излучения, низкочастотного радиодетектора, а также инфракрасного спектрометра и другими приборами, которые будут сосредоточены на наблюдении за составом поверхности Луны.

Один из снимков лунной поверхности с обратной стороны спутника
Один из снимков лунной поверхности с обратной стороны спутника
Фото: fm.cnbc.com

Однако миссия использует не только китайские технологии. Она представляет собой международное сотрудничество. "Миссия "Чанъэ-4" воплощает надежду Китая объединить человеческую мудрость в освоении космоса при помощи четырех полезных приборов, разработанных Нидерландами, Германией, Швецией и Саудовской Аравией", – сообщает государственное информационное агентство Китая Xinhuanet.

Напомним, что ранее космический военный самолет X-37B побил рекорд на орбите.

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Источник: Digital Trends
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