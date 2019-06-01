На Плутоне зафиксировали странную активность

На Плутоне нашли вещество, указывающее на активные процессы в недрах планетоида

New Horizons обнаружил жидкий океан под поверхностью Плутона Фото: Science Alert

Новые данные, полученные с зонда New Horizons, удивили ученых NASA странной активностью под поверхностью Плутона. Согласно информации с космического аппарата, на карликовой планете нашли аммиак, который указывает на активные тектонические процессы в недрах Плутона, а также на жидкий океан глубоко под поверхностью, пишет ScienceAlert.

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Информацию о Плутоне собирал инструмент LEISA (Linear Etalon Imaging Spectral Array), зафиксировавший во время быстрого пролета рядом с Плутоном в июле 2015 года. Собранная информация подтвердила наличие аммиака в водяном льде рядом с бороздой Вергилия (Virgil Fossae), находящейся в северной части области Ктулху.

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Подобная находка может указывать на наличие соленого и жидкого океана в недрах Плутона, который в теории может поддерживать жизнь. Аммиак могут также выбрасывать действующие вулканы.

Аппарат New Horizons, отправленный на изучение Плутона и объектов пояса Койпера Фото: Global Science

Аммиак также интересен ученым тем, что в свободном состоянии он сохраняется крайне короткое время по космическим меркам – быстро распадается под действием ультрафиолетового излучения и космической радиации за пару миллионов лет. Возраст Плутона составляет 4 миллиарда лет, что означает, что аммиак на нем появился относительно недавно благодаря вулканам – их деятельность намекает на активную тектоническую активность.

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Также считается, что красный цвет данной карликовой планеты обеспечивают толины — органические соединения, возникающие при воздействии УФ- или космического излучения из соединений, содержащих углерод, таких как метан или углекислый газ. Красный цвет Плутона вместе с наличием воды и аммиака может указывать на присутствие органических соединений в воде.

Напомним, что ранее Плутону хотели вернуть звание планеты. А также ученым удалось раскрыть одну из удивительных загадок Юпитера с помощью орбитальной станции Юнона.

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