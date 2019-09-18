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На рынок смартфонов возвращается "мертвый" бренд

HTC планирует выпустить новую серию смартфонов в пределах 323 долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:15
HTC не рассчитывает на мгновенный результат
HTC не рассчитывает на мгновенный результат
Фото: Unsplash

Тайваньский производитель HTC сейчас переживает не лучшие времена, и компания уже долгое время находится на грани прекращения существования, отказываясь от выпуска смартфонов. Присутствие HTC на мобильном чисто формальное – ее доля находится на уровне статистической погрешности. Но компания подает "признаки жизни" – ее выручка в пролом месяце увеличилась на 67%. Похоже, HTC планирует вернуться к активному производству некогда безумно популярных моделей смартфонов.

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Естественно, HTC не рассчитывает на мгновенный результат, но возвращать утраченные позиции производитель планирует постепенно, четко следуя выбранной стратегии, делая ставку на технологии VR и 5G. Именно за счет разработок в области виртуальной реальности, где HTC добилась немалых успехов, и технологий 5G компания планирует выделять свои смартфоны над конкурирующими моделями.

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Как отмечает президент HTC Taiwan Даррен Чен, в мире популярностью пользуются смартфоны стоимостью в пределах 323 долларов – на их долю припадает 60% всех мобильных устройств. HTC намерена сфокусироваться на выпуске новых моделей, ориентированных именно на этот сегмент. Напомним, недавно HTC возродила линейку недорогих смартфонов Wildfire. Логично предположить, что именно новые модели линеек Wildfire и Desire составят основу предложения компании.

Напомним, что ранее Motorola обещала возродить телефон-раскладушку Moto RAZR. В свою очередь HMD Global обещали возродить заново легендарный смартфон Nokia.

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Источник: ITC
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