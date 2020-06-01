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На Солнце зафиксировали разрушительной силы вспышку: фото

Сегодня, 08:15

Ученые связывают гигантский выброс корональной массы с окончанием 11-летнего солнечного цикла

Центр прогнозирования космической погоды правительства США при помощи Обсерватории солнечной динамики NASA зафиксировали гигантскую вспышку на Солнце. Разрушительной силы выброс оказался настолько мощным, что превзошел предыдущего "гиганта" 2017 года.

Наше Солнце — это постоянно меняющаяся и динамичная система. Периодически на Солнце происходят вспышки, сопровождаемые огромным выбросом плазмы, выходящим из поверхности звезды, называемым "выбросом корональной массы". Эти вспышки связаны с повышенной активностью солнечных пятен на поверхности нашего светила.

Вспышка (в левом верхнем углу) зафиксирована 29 мая 2020 года
Вспышка (в левом верхнем углу) зафиксирована 29 мая 2020 года
Фото: NASA

Хотя солнечные вспышки действительно способны нанести ущерб спутниковой связи и электрическим сетям на Земле, эта оказалась не настолько мощной, чтобы ощутить ее последствия. Вспышка представляет интерес больше для науки, поскольку она указывает, что Солнце вступает в новую фазу своего цикла.

Смотрите также в сюжете о том, как звезды сгорали на Солнце:

Активность Солнца меняется в течение 11-летнего цикла, в течение которого изменяется количество солнечных пятен и активность солнечных вспышек. Считается, что в настоящее время наша звезда находится в период минимальной активности, называемый солнечным минимумом. Поэтому появление этой большой солнечной вспышки может указывать на то, что солнечный минимум подходит к концу. Чтобы узнать, наступает ли конец солнечного минимума, ученым необходимо продолжить мониторинг общего числа солнечных пятен, появляющихся на поверхности Солнца.

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"Требуется минимум 6 месяцев наблюдений за Солнцем, чтобы определить точное завершение цикла. Поскольку этот минимум определяется наименьшим количеством солнечных пятен в цикле, нужен точный подсчет, чтобы сделать окончательные выводы", – объясняет NASA.

Напомним, что ранее ученые открыли удивительный факт о нашем Солнце. Также ранее астрономы показали великолепие Солнца лучшими фото из космоса.

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Источник: Digital Trends
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