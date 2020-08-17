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На спутнике Юпитера обнаружен гигантский "шрам" от древней катастрофы

Сегодня, 09:32

В далеком прошлом столкновение астероида с Ганимедом оставило на поверхности спутника гигантский кратер диаметром 7800 километров

Спутник Юпитера, Ганимед, является местом самого большого ударного кратера в Солнечной системе. Его обнаружили ученые японского университета Кобе и Национального технологического института колледжа Осима, сообщает Digital Trends.

Команда повторно изучила изображения из предыдущих миссий космических аппаратов "Вояджер" и "Галилео", которые прошли мимо Юпитера и его спутников, и использовала компьютерное моделирование, чтобы узнать больше об этом необычном теле. В новом исследовании команда детально изучила впадины, которые выстроены концентрическими кольцами на поверхности Ганимеда, и пришла к поразительному выводу. По мнению исследователей, круги являются свидетельствами огромного ударного кратера – результат катастрофического столкновения спутника и астероида с радиусом примерно 150 километров более 4 миллиардов лет назад.

Смотрите также в сюжете о том, представляют астероиды опасность для людей:

Если расчеты верны, то на поверхности Ганимеда найден самый большой кратер в Солнечной системе, который является гигантским "шрамом" диаметром в 7800 километров, оставшимся после древнего столкновения. Такие исполинские размеры означают, что ударный кратер покрывает значительную часть поверхности Ганимеда, так как его окружность составляет чуть менее 16500 километров. Напомним, что ранее самым большим ударным кратером в Солнечной системе обладал другой спутник Юпитера – Каллисто.

Темное пятно поверхности Ганимеда на самом деле может быть частью одного гигантского многокольцевого ударного кратера
Темное пятно поверхности Ганимеда на самом деле может быть частью одного гигантского многокольцевого ударного кратера
Фото: Digital Trends

Следующая миссия к Юпитеру под названием Jupiter Icy Moons Explorer, которую готовит Европейское космическое агентство в 2022 гоу, поможет более детально изучить Ганимед, чтобы предоставить больше информации ученым об этом кратере-гиганте.

Самый большой спутник Юпитера входит в ТОП-10 крупнейших тел в нашей Солнечной системе. Он настолько большой, что даже обладает собственным магнитным полем. Под каменистой поверхностью спутника, вероятно, скрывается соленый океан, в котором даже может быть жизнь.

Напомним, что ранее на Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности. В то же время Юпитер и Сатурн показали на небе Марса.

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Источник: Digital Trends
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