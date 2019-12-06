На старых смартфонах появилась эксклюзивная функция от Android 10

Приложение Digital Wellbeing с функцией Focus Mode вышло из бета-теста и доступно для Android 9.0

Google нашла новые способы сделать Focus Mode более полезным Фото: Unsplash

Google объявила о выходе удобной функции концентрации внимания Focus Mode приложения Digital Wellbeing. Ранее эта функция находилась на стадии бета-тестирования, но теперь ею может воспользоваться любой владелец смартфона на Android.

Смотрите также в сюжете о том, как поддержать свое зрение и правильно пользоваться гаджетами:

Режим концентрации внимания Focus Mode был доступен в бета-версии только владельцам на Android 10. Но из-за малой распространенности новой прошивки Google приняла решение выпустить приложение с установленным Digital Wellbeing и родительскими настройками на смартфоны с Android 9.0 Pie тоже, большая часть из которых являются старыми устройствами.

Читайте также: Создан самый мощный процессор для смартфонов 2020 года

Режим концентрации внимания позволяет временно отключить отвлекающие приложения. Если вы пользовались бета-версией, то можете и не заметить особых изменений со стабильным релизом. Тем не менее, Google нашла новые способы сделать Focus Mode более полезным. Особенно здесь выделяется возможность включать и выключать его автоматически по заданному заранее расписанию.

Digital Wellbeing с функцией Focus Mode Фото: ixbt.com

Также добавлена функция "сделать перерыв", которая позволит делать временно отключить режим на 5, 15 или 30 минут, и "получить дозу" вашего персонального цифрового наркотика — выйти в социальные сети или посмотреть ролики на Youtube.

Focus Mode

Напомним, что ранее MIUI 11 стала доступна для старых смартфонов Xiaomi. А недавно смартфоны начали получать обновления до Android 10 из-за сбоя.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.