На теле мумии неожиданно обнаружили самые древние татуировки в мире

Самая древняя в мире татуировка была обнаружена на еле египетской мумии, которая вот уже 100 лет находится в Британском музее. Новое обследование с помощью инфракрасных лучей помогло ученым увидеть изображение животных, которые были нанесены на руку человека более 5 200 лет назад.

Все, что ранее видели ученые и посетители музея на правой руке мумии – лишь слабые темные пятна, однако с помощью новой технологии стало понятно, что это татуировки, изображающие двух животных — гигантского дикого быка и дикого североафриканского козоподобного существа.

Вероятно, мужчина носил свои татуировки, чтобы помочь продемонстрировать свою силу и мужество, говорят сотрудники музея, потому как именно эти животные в древнем Египте считались символами мужской силы, мужественности, плодовитости и созидания.

Ученые Британского музея также обнаружили мумию женщины, умершей примерно в то же время с татуировками на теле. Это абстрактные рисунки — серия маленьких S-образных надписей на правом плече и линию со слегка изогнутым верхним концом на правой руке. Скорее всего, изображения являются символами власти, допускают исследователи. На сегодняшний день эта мумия является самой древней из известных женщин в мире с татуировками на теле.

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