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На украинский рынок выходят телевизоры Samsung из ЕС и Азии

Samsung Electronics, производственные мощности которой расположены по всему миру, переходит на поставку телевизоров в Украину из стран Европы и Азии

Начиная с августа 2019 года все модели телевизоров, в том числе дизайнерские линейки The Frame и The SERIF, будут импортироваться в Украину с фабрик, расположенных в Словакии, Венгрии, Китае и Вьетнаме. Ранее телевизоры Samsung в Украину завозились из России.

Обычно, вопрос выбора страны поставки основывается на оптимальном варианте с учетом себестоимости, логистики и других экономических факторах. Этим был обусловлен, в частности, импорт телевизоров из России. Однако учитывая пожелания локальных потребителей, компания разработала возможность поставки в Украину продукции из стран ЕС и Азии, причем не увеличивая ее стоимость.

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"Хотя качество продукции Samsung одинаково высокое независимо от места ее изготовления, мы нашли возможность реализовать пожелания украинских пользователей по странам поставок телевизоров, при этом изменения в логистике не увеличат стоимость наших телевизоров для потребителей. Более того, это даже позволило нам снизить стоимость новых телевизоров на 7 %", – говорит Андрей Скира, руководитель бизнеса потребительской электроники "Samsung Electronics Украина".

Напомним, что телевизоры, которые импортирует компания "Samsung Electronics Украина", специально протестированы и подготовлены для украинского рынка. Они сертифицированы согласно украинскому законодательству, имеют украинское меню и Smart TV с локализованными приложениями (для телевизоров с функцией Smart TV), что дает потребителям максимальный комфорт от использования телевизоров Samsung.

Также только официально импортируемые телевизоры Samsung имеют 1 год гарантийного сервисного обслуживания. Каждая модель таких телевизоров имеет специальную маркировку, которая заканчивается на UA и является международным обозначением государства Украина.

Ранее компания анонсировала запуск на украинском рынке линейку дизайнерских телевизоров The Frame и The SERIF.

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