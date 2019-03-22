На Windows 7 появились "смертельные" уведомления
Microsoft показывает пользователям уведомления о скором прекращении поддержки Windows 7
В начале марта Microsoft заявила, что будет информировать пользователей о скором прекращении поддержки Windows 7, которая намечена на 14 января 2020 года. По словам Microsoft, обновление, которое включает эти уведомления, уже получают пользователи "семерки" по всему миру.
После установки патча для Windows 7 пользователю раз в месяц будет выскакивать "смертельное" уведомление о том, что спустя 10 лет поддержки дни "семерки" сочтены, и пора задуматься о переходе на более новые и современные операционные системы, чтобы обеспечить безопасность своих компьютеров. Хотя прямо не говорится о том, чтобы пересесть на Windows 10, но косвенные намеки прослеживаются, ведь Windows 8 Microsoft тоже не особо поддерживает.
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В самом оповещении есть ссылка на microsoft.com/windows7, где описываются преимущества Windows 10 и рекомендуемые требования к компьютеру, чтобы ее запустить. Стоит также отметить, что подобное сообщение можно отключить вовсе, просто поставив галочку напротив пункта "больше не напоминать".
Согласно данным StatCounter, Windows 7 по-прежнему используется на 33,89% настольных компьютеров по всему миру. Ожидается, что эта цифра значительно сократится, когда ОС достигнет конца поддержки, а пользователи обновятся до Windows 10, доля которой на рынке Windows уже составляет 54,78%.
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Ранее мы сообщали, что пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности, если они не будут обновлять свою ОС. Также мы давали советы о том, как установить Windows 7 с флешки.
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