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На Windows 7 появились "смертельные" уведомления

Microsoft показывает пользователям уведомления о скором прекращении поддержки Windows 7

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:37
"Смертельное" уведомление можно отключить
"Смертельное" уведомление можно отключить
Фото: Pixabay

В начале марта Microsoft заявила, что будет информировать пользователей о скором прекращении поддержки Windows 7, которая намечена на 14 января 2020 года. По словам Microsoft, обновление, которое включает эти уведомления, уже получают пользователи "семерки" по всему миру.

Windows 7 начала показывать подобные уведомления

После установки патча для Windows 7 пользователю раз в месяц будет выскакивать "смертельное" уведомление о том, что спустя 10 лет поддержки дни "семерки" сочтены, и пора задуматься о переходе на более новые и современные операционные системы, чтобы обеспечить безопасность своих компьютеров. Хотя прямо не говорится о том, чтобы пересесть на Windows 10, но косвенные намеки прослеживаются, ведь Windows 8 Microsoft тоже не особо поддерживает.

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В самом оповещении есть ссылка на microsoft.com/windows7, где описываются преимущества Windows 10 и рекомендуемые требования к компьютеру, чтобы ее запустить. Стоит также отметить, что подобное сообщение можно отключить вовсе, просто поставив галочку напротив пункта "больше не напоминать".

Согласно данным StatCounter, Windows 7 по-прежнему используется на 33,89% настольных компьютеров по всему миру. Ожидается, что эта цифра значительно сократится, когда ОС достигнет конца поддержки, а пользователи обновятся до Windows 10, доля которой на рынке Windows уже составляет 54,78%.

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Ранее мы сообщали, что пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности, если они не будут обновлять свою ОС. Также мы давали советы о том, как установить Windows 7 с флешки.

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Источник: TechSpot
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