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На Юпитере обнаружен аномального размера объект: фото

Сегодня, 13:27

На самой большой планете Солнечной системы образовался новый гигантский шторм

Астроном-любитель из Южной Африки обнаружил новое гигантское формирование в атмосфере Юпитера. На самой большой планете в Солнечной системе образовалось огромное яркое пятно в южном полушарии, сообщает NASA. Гигантский вихрь, получивший название "Пятно Клайда" (на честь первооткрывателя), образовался между знаменитым Большим красным пятном и S2-AWO A7 – еще одним большим штормом на юго-востоке, сообщает Gizmodo.

Аномалия была обнаружена 31 мая 2020 года астрономом Клайдом Фостером, организатором астрономического общества "Мелкое небо" Южной Африки. Фостер наблюдал за Юпитером и в это время случайно обнаружил новое пятно с помощью фильтра, чувствительного к газу метану. Интересен тот факт, что эта особенность не была замечена астрономами в Австралии несколькими часами ранее.

Смотрите также в сюжете о том, как взрыв метеорита осветил ночное небо над США:

Космическая исследовательская станция NASA "Юнона" совершила близкий пролет близ Юпитера двумя днями позже, 2 июня 2020 года, и подтвердила наличие нового шторма. Аппарат запечатлел пять отдельных фотографий с высоты 45-95 тысяч километров над облаками Юпитера, на которых была замечена новая формация. Из этих снимков в NASA сформировали одну бесшовную фотографию для лучшего изучения. Изображения Юноны показывают захватывающие структуры в штормовой системе планеты, которая уже вызывает волнение в сообществе ученых.

Фотография Юпитера, составленная из пяти отдельных фотоснимков, а пятно в центре – новый шторм на планете
Фотография Юпитера, составленная из пяти отдельных фотоснимков, а пятно в центре – новый шторм на планете
Фото: NASA

Пятно Клайда, известное как "конвективная вспышка", представляет собой мощный шторм, простирающийся над слоями облаков. По данным NASA, конвективные вспышки нередки в южном умеренном поясе Юпитера. 25 июля 2020 года "Юнона" совершит очередное сближение с планетой, после чего NASA получит еще один крупный план этой бури.

"Пятно Клайда"
"Пятно Клайда"
Фото: NASA

Напомним, что ранее Юпитер и Сатурн показали на небе Марса. Также в прошлом году на Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности.

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Источник: Gizmodo
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