Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности

Столкновение с Юпитером вызвало настолько яркую вспышку, что момент удара был виден даже с Земли

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:50
Увидеть падение метеорита на другой планете - это как сорвать джекпот в лотерею
Увидеть падение метеорита на другой планете - это как сорвать джекпот в лотерею
Фото: Pixabay

Астроном-любитель из Техаса Этан Чаппел зафиксировал потрясающий момент, как таинственный белый объект, вероятнее всего осколок кометы, врезается в Юпитер, вызывая мощную вспышку от взрыва. Объект, поразивший Юпитер, был настолько велик, что его столкновение с планетой вызвало яркую вспышку, которую было видно даже с Земли, об этом сообщает Express.

Смотрите также в сюжете о том, как инопланетяне все чаще посещают Землю:

"Я был невероятно шокирован тем, что мне удалось запечатлеть такой редчайший исторический момент", – прокомментировал Этан Чаппел изданию Science Alert.

Астроному удалось снять столкновение при помощи обычного телескопа. Получившееся видео он выложил в Twitter, где оно моментально стало вирусным на весь Интернет. Свой пост он прокомментировал так: "Снимал сегодня Юпитер. Ударная вспышка выглядит жутко. Случилось это 7 августа в 4:07 по Гринвичу". Далее в отдельном сообщении он добавил, что "не осталось никаких видимых следов от столкновения с таинственным объектом".

Ударная вспышка выглядит жутко
Ударная вспышка выглядит жутко
Фото: Science Alert

Следует отметить, что Подобная видеозапись поможет экспертам узнать больше о блуждающих космических объектах в Солнечной системе и о том, как их столкновения влияют на планеты. Несмотря на то, что падения космических объектов на планеты происходят часто, зафиксировать их удается крайне редко – это как сорвать джекпот в лотерею.

Напомним, что ранее ученым удалось заглянуть "вглубь" Юпитера. А в прошлом году на Юпитере обнаружили нечто не поддающееся объяснению.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
На Землю посылают сигналы мертвые планеты-зомби Во Вселенной обнаружены загадочные звезды Подлый астероид взял Землю "в прицел": NASA обеспокоено Кривая и скрученная: астрономы показали форму нашей галактики
космос астероид астрономия Юпитер
Источник: Science Alert
Реклама

Новости партнеров

Странные и нелепые: самые необычные животные в мире
Странные и нелепые: самые необычные животные в мире
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Кто они – самые красивые бегуньи мира?

Популярные статьи

Вчера, 10:50Fun

11 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Вчера, 09:06Шоу-бизнес

Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 11-17 августа для всех знаков зодиака

10 августаШоу-бизнес

Влад Яма показал чувственное фото с женой

10 августаТехно

Не верьте слухам: ТОП-5 абсурдных мифов об iPhone

10 августаFun

10 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

10 августаПсихология

Гороскоп на 10 августа: все знаки зодиака

9 августаШоу-бизнес

Не по-королевски! Дочь Кейт Миддлтон насмешила дерзким жестом: видео

9 августаFun

9 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

9 августаШоу-бизнес

Обнаженная и с усами: Эмили Ратаковски предстала в неожиданном образе

9 августаFun

Супруги показали впечатляющие фото "до" и "после" наркозависимости

9 августаТехно

Фотоаппараты рухнут в цене из-за сенсационного открытия ученых

9 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": полный список звездных участников

9 августаТехно

Американец сказочно обогатился на продаже "Святого Грааля"

9 августаШоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак закрутил новый роман и показал девушку на фото

9 августаFood

Рецепт на Маковея: сладкий рулет с маком, орехами, изюмом и халвой

Новости партнеров

Бочковые соленые огурцы в банках холодным способом
Бочковые соленые огурцы в банках холодным способом
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Чем заменить вредные продукты в рационе
Чем заменить вредные продукты в рационе
Поцелуи солнца. Можно ли вывести веснушки?
Поцелуи солнца. Можно ли вывести веснушки?
Колоссальная польза грецких орехов для спортсменов
Колоссальная польза грецких орехов для спортсменов
Какие люди токсичны и опасны для общества
Какие люди токсичны и опасны для общества
Как приготовить идеальное картофельное пюре
Как приготовить идеальное картофельное пюре
5 привычек, которые вы напрасно считаете вредными
5 привычек, которые вы напрасно считаете вредными