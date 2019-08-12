На Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности

Столкновение с Юпитером вызвало настолько яркую вспышку, что момент удара был виден даже с Земли

Увидеть падение метеорита на другой планете - это как сорвать джекпот в лотерею Фото: Pixabay

Астроном-любитель из Техаса Этан Чаппел зафиксировал потрясающий момент, как таинственный белый объект, вероятнее всего осколок кометы, врезается в Юпитер, вызывая мощную вспышку от взрыва. Объект, поразивший Юпитер, был настолько велик, что его столкновение с планетой вызвало яркую вспышку, которую было видно даже с Земли, об этом сообщает Express.

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"Я был невероятно шокирован тем, что мне удалось запечатлеть такой редчайший исторический момент", – прокомментировал Этан Чаппел изданию Science Alert.

Астроному удалось снять столкновение при помощи обычного телескопа. Получившееся видео он выложил в Twitter, где оно моментально стало вирусным на весь Интернет. Свой пост он прокомментировал так: "Снимал сегодня Юпитер. Ударная вспышка выглядит жутко. Случилось это 7 августа в 4:07 по Гринвичу". Далее в отдельном сообщении он добавил, что "не осталось никаких видимых следов от столкновения с таинственным объектом".

Ударная вспышка выглядит жутко Фото: Science Alert

Следует отметить, что Подобная видеозапись поможет экспертам узнать больше о блуждающих космических объектах в Солнечной системе и о том, как их столкновения влияют на планеты. Несмотря на то, что падения космических объектов на планеты происходят часто, зафиксировать их удается крайне редко – это как сорвать джекпот в лотерею.

Напомним, что ранее ученым удалось заглянуть "вглубь" Юпитера. А в прошлом году на Юпитере обнаружили нечто не поддающееся объяснению.

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