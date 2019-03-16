На зависть Apple: Samsung готовит смартфон мечты

Samsung нашла универсальное решение для размещения селфи-камеры

Появиться в продаже такой смартфон сможет в ближайшие пару лет Фото: 9to5google

Samsung нашла универсальное решение для реализации нового типа дисплея, который бы полностью покрыл лицевую часть аппарата, чтобы получить настоящий смартфон мечты без лишних "бровей и отверстий". Таким образом текущий дисплей Infinity-O с вырезом является лишь этапом на пути создания бесшовных экранов.

Компания не собирается отказываться от селфи-камеры. По словам одного из топ-менеджеров Samsung, Янга Бюн-Дука, в модельном ряде Samsung Galaxy фронтальная фотокамера будет спрятана под дисплеем. Это будет реализовано, когда компания освоит технологии, которые позволят выпускать полностью прозрачные модули камер. Случиться это может в ближайшие пару лет.

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Сейчас это кажется фантастикой, но стоит принять во внимание, что Samsung и другие компании уже научились встраивать в экран сканер отпечатков пальцев. В Galaxy S10 и S10+ используется ультразвуковой сканер, а камера и сенсор для сканирования лица хотя и установлены в экран, но для них сделан вырез, который образует пустую область на матрице и может мешаться при просмотре видео и фотографий или в играх. С полностью прозрачной камерой таких проблем не возникнет.

Оптимизма этой технологии для селфи-камер прибавляет тот факт, что складываемый смартфон Galaxy Fold несколько лет назад считался "невозможным", однако компания потратила на его разработку 10 лет и он впервые появился на публике в этом году, а в апреле даже появится в продаже.

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