На заводе Ford отказываются выпускать полицейские автомобили

Сотрудники американского автогиганта Ford требуют прекратить выпускать полицейские машины в поддержку протестов

Группа сотрудников Ford просит автогиганта прекратить производство полицейских автомобилей в знак поддержки протестного движения Black Lives Matter после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Боссу компании Джиму Хакетту было отправлено письмо с просьбой пересмотреть роль автогиганта в создании и продаже автомобилей, внедорожников и грузовиков правоохранительным органам. Генеральный директор заявил, что Ford не прекратит свою поддержку правоохранительных органов, сообщает Jalopnik.

Полицейские машины Ford занимают 2/3 автопарка полиции США. На многочисленных видео очевидцы записывают, как офицеры полиции агрессивно настроены по отношению к протестующим, используя автомобили для разгона толпы и даже откровенного тарана безоружных людей. Один из таких случаев произошел в Детройте близ штаб-квартиры Ford после того, как письмо было отправлено руководству.

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"На протяжении всей истории автомобили, которые проектируют и производят сотрудники Ford, использовались полицией в качестве инструментов жестокости и притеснений. Автогигант более 70 лет снабжает правоохранительные органы транспортными средствами. Но расистские практики, которые активно используют полицейские, вынуждает нас думать и действовать по-другому, и по-новому посмотреть на проблему расизма", – говорится в письме.

Письмо руководству Ford подписало большое количество человек, как афроамериканцев, так и белых. В нем содержится призыв к компании "прекратить разработку, производство и продажу всех полицейских автомобилей по заказу правоохранительных органов США". Рабочие Ford призывают руководство предпринять меры до 15 июля.

В свою очередь глава Ford Джим Хакетт сделал публичный ответ сотрудникам завода. Он настаивает на том, что "автомобили "Форда" помогают полиции просто выполнять свою работу, и они не имеют никакого отношения к транспортным средствам, которыми они управляют". Также глава автоконцерна отметил, что их машины помогают обеспечивать безопасность как полицейских, так и гражданских лиц, и прекрасно справляются со своей задачей.

Напомним, что ранее протестующие в США запретили "расистские" термины в программировании. В то же время Mercedes перекрасил болиды "Формулы-1" протестуя против расизма.

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