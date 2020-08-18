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На Земле зафиксирована рекордно высокая температура в истории

Сегодня, 08:25

Национальный парк Долина Смерти показал температуру в 54,4 градуса по Цельсию

На прошедших выходных американская Долина Смерти была самым жарким местом на Земле. Если это будет подтверждено климатологами, то в ней может быть самая высокая температура, зарегистрированная в истории наблюдений с 1913 года, сообщает CNN.

По данным Национальной метеорологической службы США, самый жаркий и самый сухой национальный парк в Калифорнии и Неваде предварительную показал невероятно высокую температуру в 130 градусов по Фаренгейту или 54,4 градуса по Цельсию. Рекордный максимум в 56,6 градусов, зафиксированный более 100 лет назад, также был зафиксирован в Долине Смерти, но в правдивости этих данных современные ученые сомневаются.

Смотрите также в сюжете об аномальной жаре в Соединенных Штатах Америки:

Еще одна рекордная температура для планеты в 55 градусов была зафиксирована в Тунисе в 1931 году. Но метеоролог-координатор предупреждений Национальной метеорологической службы в Лас-Вегасе Даниэль Берк говорит, что этот показатель, как и другие, зафиксированные в Африке в колониальную эпоху, имеют "серьезные проблемы с точностью".

Как пишет ВВС, невероятный рекорд фиксируют на фоне аномальной жары на западном побережье США, где на этой неделе ожидают дальнейшего повышения температуры. Из-за зноя в субботу, 15 августа, сломалась даже солнечная электростанция, в результате чего Калифорния осталась без света на 2 дня.

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На этой неделе около 60 миллионов человек в США, от Аризоны до границы между США и Канадой, находятся под наблюдением из-за аномально высокой жары. Устоявшаяся высокая температура окружающей среды провоцирует у людей судороги, обезвоживание и даже потенциально смертельные тепловые удары. Также жара может обострить течение болезни, которые уже есть у человека, говорят в ВОЗ.

Долина Смерти считается самым жарким местом на Земле
Долина Смерти считается самым жарким местом на Земле
Фото: Unsplash

Жара может нанести вред также инфраструктуре: вызвать сбои в работе солнечных электростанций за их перегрузки, мешать полетам самолетов, плавить дороги и перегревать салоны автомобилей.

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Аномально высокие температуры летом объясняют влиянием глобального потепления, темпы которого ежегодно ускоряются во всем мире. Так, в июле 2020 Всемирная метеорологическая организация ООН спрогнозировала, что в течение ближайших 5 лет глобальная температура повысится на 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем температуры.

Напомним, что ранее ученые предупреждали о том, что климат Земли откатывается к доисторическому периоду. Также в прошлом году в Арктике зафиксировали 34-градусную жару. В то же время у людей есть еще шанс на спасение, поскольку находка в Антарктиде спасет человечество от вымирания.

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Источник: CNN
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