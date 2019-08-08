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На Землю посылают сигналы мертвые планеты-зомби

Ученые нашли наилучших кандидатов для получения межзвездных посланий от планетарных могил

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:50
Мертвые ядра умерших планет посылают сигналы на Землю
Мертвые ядра умерших планет посылают сигналы на Землю
Фото: CNET

Отдаленные мертвые планеты, раздетые до своих ядер сильнейшим звездным ветром, все еще выдают свое присутствие сигналами в космос. Астрономы заявили, что могут поймать такие жуткие "сообщения" от планет-зомби.

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Когда звезды начинают умирать, то превращаются в красного гиганта, который сжигает все близкие к светилу планеты, оставляя от них только небольшие металлические ядра. Затем огромная звезда теряет свои внешние слои, превращаясь в тусклый остаток, называемый белым карликом.

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Магнитное поле между белым карликом и металлическими останками ядер планет на орбите может образовывать цепь, излучающую радиоволны, которую можно уловить с помощью радиотелескопов здесь, на Земле. Теперь команда, в которую входит первооткрыватель первых экзопланет, планирует поймать жуткие послания от мертвых планет-зомби, обнаруживая их радиосигналы.

"Никто никогда не обнаруживал голое ядро ​​крупной планеты, ни крупную планету только посредством мониторинга магнитных сигнатур. Подобное открытие помогло бы нам лучше понимать состав удаленных экзопланет, прослушивая их ядра", – объясняет Дмитрий Верас из Уорикского университета.

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Верас вместе с профессором государственного университета Пенсильвании Александром Вольшаном, соавтором первой подтвержденной экзопланеты в 1990-х годах, опубликовали исследование в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества, в котором указано, какие звезды из белых карликов являются лучшими кандидатами для получения радиопередач от планетарных могил.

"Мы думаем, что наши шансы на захватывающие открытия довольно высоки", – заявил Вольшан.

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Эти открытия могут оказаться и захватывающими, и жуткими одновременно, потому что наша собственная планета может умереть таким же способом через миллиарды лет, когда Солнце увеличится в размерах и сожжет Землю до основания, оставив только мертвое ядро. Ученые надеются, что к тому времени мы отправимся к разным звездным системам, чтобы спасти свой вид от вымирания.

Напомним, что ранее охотники за планетами обнаружили живого двойника Земли. А недавно космический корабль NASA "откусил" кусок Солнца.

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Источник: CNET
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