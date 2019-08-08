На Землю посылают сигналы мертвые планеты-зомби
Ученые нашли наилучших кандидатов для получения межзвездных посланий от планетарных могил
Отдаленные мертвые планеты, раздетые до своих ядер сильнейшим звездным ветром, все еще выдают свое присутствие сигналами в космос. Астрономы заявили, что могут поймать такие жуткие "сообщения" от планет-зомби.
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Когда звезды начинают умирать, то превращаются в красного гиганта, который сжигает все близкие к светилу планеты, оставляя от них только небольшие металлические ядра. Затем огромная звезда теряет свои внешние слои, превращаясь в тусклый остаток, называемый белым карликом.
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Магнитное поле между белым карликом и металлическими останками ядер планет на орбите может образовывать цепь, излучающую радиоволны, которую можно уловить с помощью радиотелескопов здесь, на Земле. Теперь команда, в которую входит первооткрыватель первых экзопланет, планирует поймать жуткие послания от мертвых планет-зомби, обнаруживая их радиосигналы.
"Никто никогда не обнаруживал голое ядро крупной планеты, ни крупную планету только посредством мониторинга магнитных сигнатур. Подобное открытие помогло бы нам лучше понимать состав удаленных экзопланет, прослушивая их ядра", – объясняет Дмитрий Верас из Уорикского университета.
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Верас вместе с профессором государственного университета Пенсильвании Александром Вольшаном, соавтором первой подтвержденной экзопланеты в 1990-х годах, опубликовали исследование в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества, в котором указано, какие звезды из белых карликов являются лучшими кандидатами для получения радиопередач от планетарных могил.
"Мы думаем, что наши шансы на захватывающие открытия довольно высоки", – заявил Вольшан.
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Эти открытия могут оказаться и захватывающими, и жуткими одновременно, потому что наша собственная планета может умереть таким же способом через миллиарды лет, когда Солнце увеличится в размерах и сожжет Землю до основания, оставив только мертвое ядро. Ученые надеются, что к тому времени мы отправимся к разным звездным системам, чтобы спасти свой вид от вымирания.
Напомним, что ранее охотники за планетами обнаружили живого двойника Земли. А недавно космический корабль NASA "откусил" кусок Солнца.
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