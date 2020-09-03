На Землю рухнул древний спутник NASA спустя полвека странствий

Спутник старого проекта NASA упал в воды Тихого океана после 56-летнего дрейфа в космосе

Проект NASA Orbiting Geophysical Observatory является одним из старейших в портфолио космического агентства. Первый из шести спутников, задействованных в этом проекте – OGO-1 – совершил "аварийную посадку" на Землю после 56 лет нахождения на орбите.

Каждый космический корабль OGO был разработан для изучения движения Земли и определения того, как наша планета взаимодействует с Солнцем. Спутники проработали всего пяти лет, после чего чем NASA закрыло проект. К сожалению, в то время у агентства не было надежного способа снятия спутников с орбиты, поэтому последние 50 с лишним лет ученые ждали, когда спутник упадет на Землю сам под действием гравитации, сообщает Space.

29 августа исследователи из Университета Аризоны рассчитали траекторию падения спутника на Землю. На следующий день космический корабль, а вернее то, что от него осталось после сгорания в атмосфере, рухнул к юго-востоку от острова Таити в Тихом океане.

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В некотором смысле это конец эпохи. Проект OGO был запущен еще тогда, когда человечество только начинало осваивать космические технологии, а Нил Армстронг в то время еще даже не ступил на Луну.

Аппараты NASA серии OGO Фото: NASA

С тех пор мы, безусловно, прошли долгий путь. В наши дни мы регулярно отправляем на Международную космическую станцию ​​многоразовые ракеты-носители, а наша спутниковая технология достаточно сложна, чтобы позволить нам выводить объекты с орбиты по своему желанию, без необходимости ждать 50-летней аварийной посадки.

Снимок OGO-1 перед падением на Землю Фото: space.com

Напомним, что ранее Илон Маск объявил о первом рисковом полете Starship в космос. В то же время ученые зафиксировали, как мощная ударная волна пронеслась по Вселенной после взрыва сверхновой.

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