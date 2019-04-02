Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Над США пролетел ослепительный огненный шар: видео

Метеорит пролетел над северной частью американского штата Флорида

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:22
Метеорит упал недалеко от американского города Перри
Метеорит упал недалеко от американского города Перри
Фото: Pixabay

На севере американского штата Флорида в ночь с 31 марта на 1 апреля очевидцы заметили ослепительный огненный шар. Событие попало на записи камер видеонаблюдения, автомобильные регистраторы и даже было запечатлено инфракрасной камерой спутника NASA. Ученые утверждают, что яркий объект оказался метеоритом (болидом).

Местное отделение Национальной метеорологической службы США в своей странице в Twitter опубликовало несколько кадров со следом болида, сделанных на инфракрасный детектор климатического спутника GOES-16.

Метеорит упал недалеко от города Перри, в 55 километрах на юго-восток от Таллахасси, столицы штата Флорида.

Вспышка пролетающего метеора обладала зеленоватым оттенком, что говорит о возможном высоком содержании магния в упавшем небесном теле.

Смотрите также сюжет о том, как над Кубой взорвался метеорит:

Напомним, что ранее во время затмения на Луне впервые увидели падение метеорита. Также на Марсе взорвался метеорит и оставил жуткий след.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Ученые поймали свет на скорости 10 миллиардов кадров: видео Почему время летит быстро: найдено объяснение феномена Очевидцы сняли в небе загадочный объект: военные США сбиты с толку NASA получили "посмертное" послание с Марса
NASA ученые нло метеорит вспышка атмосферное явление
Источник: Популярная Механика
Реклама

Новости партнеров

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Мягкие до невозможности жареные пирожки
Мягкие до невозможности жареные пирожки
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне
Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Популярные статьи

Вчера, 16:16Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 13:15Fun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

Вчера, 10:48Fun

Акулы потопили лодку с рыбаками: невероятное видео

Вчера, 09:25Fun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

31 мартаТехно

Фиаско: Apple отправили на "кладбище" перспективный проект

31 мартаFood

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

31 мартаWellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

31 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Близнецам стоит проявлять активность, а Львам не хвататься за все ради денег

30 мартаТехно

Модный Windows 10: ТОП-7 нововведений апрельского обновления

30 мартаШоу-бизнес

Главное за неделю: Наталья Могилевская переехала из Киева, а Джастин Бибер уходит со сцены

30 мартаШоу-бизнес

Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

30 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 9": страстные поцелуи, скандал и все подробности четвертого выпуска

30 мартаТехно

Сколько памяти нужно смартфону: исследование

30 мартаШоу-бизнес

Участницы шоу "Холостяк 9" узнали о нарушении правил и устроили скандал

30 мартаТехно

Ученые поймали свет на скорости 10 миллиардов кадров: видео

30 мартаFood

Вегетарианские рецепты салатов: ТОП-5 вариантов на любой вкус

Новости партнеров

Тирамису домашний: пошаговый рецепт с фото
Тирамису домашний: пошаговый рецепт с фото
Секреты идеальных тонких блинов
Секреты идеальных тонких блинов
Стегна дівчини Роналду стали інтернет-бомбою. Відео
Стегна дівчини Роналду стали інтернет-бомбою. Відео
Торт за 15 минут вместе с выпечкой
Торт за 15 минут вместе с выпечкой
Горячее блюдо для всей семьи! Будет очень вкусно
Горячее блюдо для всей семьи! Будет очень вкусно
Салат Аристократ на праздничный стол из простых продуктов
Салат Аристократ на праздничный стол из простых продуктов
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Сырники: ароматные и вкусные
Сырники: ароматные и вкусные