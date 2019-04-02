Над США пролетел ослепительный огненный шар: видео

Метеорит пролетел над северной частью американского штата Флорида

Метеорит упал недалеко от американского города Перри Фото: Pixabay

На севере американского штата Флорида в ночь с 31 марта на 1 апреля очевидцы заметили ослепительный огненный шар. Событие попало на записи камер видеонаблюдения, автомобильные регистраторы и даже было запечатлено инфракрасной камерой спутника NASA. Ученые утверждают, что яркий объект оказался метеоритом (болидом).

Местное отделение Национальной метеорологической службы США в своей странице в Twitter опубликовало несколько кадров со следом болида, сделанных на инфракрасный детектор климатического спутника GOES-16.

TWITTER— NWS Tallahassee (@NWSTallahassee) March 31, 2019

Метеорит упал недалеко от города Перри, в 55 километрах на юго-восток от Таллахасси, столицы штата Флорида.

Вспышка пролетающего метеора обладала зеленоватым оттенком, что говорит о возможном высоком содержании магния в упавшем небесном теле.

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Напомним, что ранее во время затмения на Луне впервые увидели падение метеорита. Также на Марсе взорвался метеорит и оставил жуткий след.

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