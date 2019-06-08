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Находка в Антарктиде спасет человечество от вымирания

Удивительная находка на ледяном континенте дает надежду на предотвращение глобального катаклизма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:42
Миссия Ross Ice Shelf Project помогла обнаружить "спасительную" находку
Миссия Ross Ice Shelf Project помогла обнаружить "спасительную" находку
Фото: Global Science

Исследователи из Колумбийского университета участвуя в проекте Ross Ice Shelf Project по изучению шельфового ледника Росса в Антарктиде совершили удивительное открытие. При изучении данных аэрофотосъемки при помощи системы сканирования IcePod (ROSETTA-Ice), под ледниковым покровом континента учеными был обнаружен тектонический рельеф, который оказывает весомое влияние на таяние крупнейшего ледяного шельфа. О своем открытии ученые опубликовали статью в журнал Nature.

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Находка представляет собой подледную скалу, которая сотни миллионов лет контролирует потоки воды вокруг гигантского шельфового ледника Росса. Этот шельф действует как важнейший буфер, предотвращающий вымывание большего количества льда Антарктиды в открытый океан.

Шельфовый ледник Росса и подводная скала
Шельфовый ледник Росса и подводная скала
Фото: Global Science

Спутникам такой метод изучения был не под силу, поэтому изучать шельф пришлось с самолета C-130 Hercules с подвешенным к одному из его пилонов IcePod. Во время сканирования льда система смогла заглянуть сквозь сотни метров льда, чтобы обнаружить лежащие в основе скальные структуры.

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Исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.

Аппарат ROSETTA IcePod
Аппарат ROSETTA IcePod
Фото: Global Science

"Геологическая граница делает морское дно восточной части Антарктики намного глубже, чем на западе, и это влияет на то, как океаническая вода циркулирует под шельфовым ледником", – рассказывает морской геолог Кирсти Тинто из Колумбийского университета.

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Благодаря природному барьеру замедляется дрейф всего грунтового льда Антарктиды в океан примерно 20%. Если бы вся эта масса замерзшей воды оказалась в более теплых регионах, то уровень моря возрос бы на целых 11,6 метра. Это критически важно для множества прибрежных районов и поселений по всему миру — вряд ли они уцелели бы после такого масштабного наводнения. Таким образом обнаруженная скала является своего рода "спасителем человечества" от глобального наводнения.

Напомним, что ранее ученые под Антарктидой нашли "затерянные" формы жизни. Также ранее в Америке обнаружили следы ранее неизвестной цивилизации

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Антарктида ученые океан наводнение глобальное потепление исследователи
Источник: Популярная Механика
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