NASA начала подготовку к первой межзвездной миссии

Космическое агентство NASA готовит межзвездную миссию длительностью в 50 лет

Старт первой межзвездной миссии состоится в ближайшие 10 лет Фото: Wired

Межзвездное освоение космоса долгое время было предметом научной фантастики. Однако стремительный рост технологий и активное исследование новых направлений в науке очень скоро сделает фантастику реальностью. Инженеры NASA уже готовятся к первой межзвездной миссии, которая стартует к 2030 году, сообщает агентство.

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"Это будет первый шаг человечества в изучении межзвездного пространства", – заявил Понтус Брандт, физик из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса, который работает над разработкой межзвездных зондов.

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Прошлым летом лаборатория космического агентства начала исследование в направлении создания первого межзвездного зонда по поручению отдела гелиофизики NASA. Год спустя, они получили обнадеживающие результаты относительно планирования межзвездной миссии – она может быть вполне осуществима. В конце 2021 года Брандт и его коллеги представят подробный план по ее разработке следующие 10 лет.

Постер межзвездной миссии NASA Фото: Interstellarprobe

Основная идея первой межзвездной миссии – запустить космический корабль весом менее 770 килограмм на громадной ракете, которая позволит аппарату развить достаточную скорость, чтобы покинуть Солнечную систему и выйти за ее пределы. Скорость эта должна быть минимум 160 тысяч км/ч (44 км/с). Ожидается, что такая мощная ракета будет построена к 2021 году.

Инфографика межзвездной миссии NASA Фото: Interstellarprobe

Команда Лаборатории прикладной физики в настоящее время рассматривает два типа гравитационных маневров, которые придадут достаточной скорости космическому кораблю, чтобы он смог покинуть Солнечную систему: "простой" способ позволяет использовать Юпитер для разгона, а более сложный – Солнце.

Задача для Брандта и его коллег будет заключаться в том, чтобы как можно быстрее найти способ, который доставит корабль в межзвездное пространство. Использование Солнца для разгона более выгодно, потому что в таком случае космический корабль сможет достигать гораздо более высоких скоростей, чем при помощи Юпитера. Но космический корабль должен был пройти в несколько раз ближе к Солнцу, чем солнечный зонд "Паркер", который недавно стал самым близким искусственным объектом, проходящим мимо звезды. Но в таком случае требуется серьезная теплозащита. В таком случае использование защитного теплового экрана придаст дополнительный вес конструкции, что негативно скажется на скорости.

Первый межзвездный зонд NASA будет более скромным и дешевым, по сравнению с другими миссиями вроде Breakthrough Starshot, предполагающей отправку целого межзвездного флота с крошечными космическими кораблями при помощи солнечных парусов. NASA желает запустить зонд, который прослужит 50 лет и пролетит 100 миллиардов километров – примерно в 1000 раз больше расстояния от Земли до Солнца. Для сравнения: "Вояджер-1" и "Вояджер-2", единственные космические корабли, которые оказались в межзвездном пространстве, и в настоящее время находятся на расстоянии 20 миллиардов миль от Земли. Этим космическим кораблям потребовалось почти 40 лет, чтобы преодолеть это расстояние, но новый межзвездный зонд NASA смог бы сделать это менее чем за 15 лет.

Напомним, что ранее зонд NASA InSight отказывается работать: Марс "выплюнул" "Крота". А недавно космический телескоп Хаббл запечатлел детальный снимок межзвездной кометы.

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