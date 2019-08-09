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NASA нашло во Вселенной "световой меч" из Звездных войн: фото

Телескоп "Спитцер" запечатлел фотографию далекой галактики NGC 5866 в профиль

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:50
Длинный луч в центре представляет собой галактику NGC 5866 в профиль
Длинный луч в центре представляет собой галактику NGC 5866 в профиль
Фото: NASA

Космический телескоп "Спитцер" от NASA запечатлел изображение самой идеальной галактики с точки зрения симметрии, которая внешне напоминает световой меч из "Звездных войн", если смотреть на нее сбоку. Длинный луч в центре представляет собой галактику NGC 5866 в профиль.

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Расположена галактика на расстоянии 44 миллиона световых лет от Земли, а ее диаметр составляет 60 тысяч световых лет – чуть больше половины диаметра нашей галактики Млечный путь. Галактики строятся в нашем воображении как огромные спиралевидные объекты, с длинными рукавами и массивным ядром в центре. Но не все галактики ориентированы к нам "лицом". С нашей точки зрения, мы видим только край NGC 5866, поэтому большинство его структурных особенностей невидимы.

Галактика NGC 5866 в видимом оптическом спектре
Галактика NGC 5866 в видимом оптическом спектре
Фото: NASA

"Спитцер" запечатлел фотографию в инфракрасном спектре, поэтому красный луч является испускаемым пылью светом. С консистенцией, подобной саже или густому дыму, пыль поглощает свет от звезд, а затем излучает свет на более длинных волнах, в том числе в инфракрасном диапазоне. При этом голубая дымка создается звездами, которые составляют большую часть массы галактики.

Чистые края выброса пыли из NGC 5866 указывают на то, что очень плоское кольцо из пыли окружает внешнюю область галактики. Кольца пыли и диски иногда образуются в результате слияния галактик, но в этой отсутствуют какие-либо признаки изгибов или искажений, которые часто появляются в результате слияния.

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Попытка узнать об истории и форме NGC 5866 является сложной задачей из-за ее ориентации. Наш взгляд на эту галактику в некоторой степени похож на галактику Млечный путь: поскольку Земля находится внутри, мы можем видеть только ее край, а не целиком. Но наша близость к остальной части Млечного Пути позволила астрономам реконструировать, как выглядит наша галактика, оказавшаяся далекой до идеала.

Яркий пример, на что похожа NGC 5866, можно увидеть в галактике Сомбреро, которая видна нам почти с ребра, но наклонена настолько, чтобы обнажить симметричное кольцо пыли вокруг центра галактики.

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"Спитцер" запечатлел это изображение во время своей "холодной" миссии, которая завершилась в 2009 году. Но снимок опубликован NASA только сейчас.

Напомним, на Земле слышат сигналы мертвых планеты-зомби. Ранее NASA опубликовало захватывающее изображение приближающейся галактики.

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NASA телескоп вселенная галактика
Источник: NASA
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