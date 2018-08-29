NASA обнародовали послание для инопланетян

NASA официально выложило все звуки с золотой пластинки "Вояджеров" в открытый доступ

Голоса на "Вояджере" смогут услышать не только инопланетяне, но и люди. Фото: Inoplanetyanin.ru

На космических аппаратах "Вояджер-1" и "Вояджер-2", которые были запущены с Земли в 1977 году, было прикреплено послание для инопланетян, которые когда-нибудь теоретически смогут встретить аппарат. Послание выглядит, как алюминиевая коробка с позолоченным компакт-диском.

На оптическом носителе записаны 115 слайдов о нашей Земле: земные ландшафты, сцены из жизни животных и человека, их анатомическое строение и биохимическую структуру, а также важнейшие научные открытия.

Золотая пластина с посланием инопланетянам на "Вояджерах" Alpha Centauri

Помимо слайдов на диске записали различные звуки: шепот матери, плач ребенка, голоса птиц и зверей, шум ветра, грохот вулканов, шуршание песка, океанский прибой, удары молотка и многое другое. Также инопланетянам было записано приветствие на 55 различных языках, включая речь президента США Джимми Картера. Прослушать их можно ниже.

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) официально выложило все звуки с золотой пластинки "Вояджеров" на облачный сервис SoundCloud. Это дает возможность послушать их одним плейлистом в хорошем качестве. Звуки загружены именно в том порядке, в каком они изначально были записаны на пластинке.

Аппарат "Вояджер-1"

Оба аппарата "Вояджер" считаются одними из самых успешных проектов в истории освоения космоса. На текущий момент зонды перешли в область гелиопаузы и через 10 лет покинут пределы Солнечной системы.

Напомним, что ранее в небе над США пролетел огромный огненный шар в 40 раз ярче Луны. А проект SETI по поиску внеземных цивилизаций использовал мощности своего искусственного интеллекта для предсказания будущего Земли. Прогноз оказался ужасным: суперкомпьютер предрек человечеству мучительную гибель.