NASA объявило о существовании гейзеров на спутнике Юпитера

Новые доказательства были получены после анализа данных с зонда Галилео

Спутник Юпитера. Фото: NASA

Ученые во главе с астрономом Сианьже Цзя утверждают, что нашли доказательства существования водяных гейзеров на одном из четырех крупнейших спутников Юпитера – Европе.

Новые доказательства были получены после анализа данных с зонда Галилео, собранных более чем два десятилетия назад.

Группа ученых проанализировала данные, собранные магнитометром и инструментом PWS (Plasma Wave Spectrometer) на аппарате Галилео во время полетов над Европой в 1997 и 2000 годах. Исследователи обнаружили, что во время пролета в 1997 году магнитометр зарегистрировал недолгое колебания магнитного поля Европы, а спектрометр обнаружил небольшие изменения плотности плазмы.

Исследователи создали трехмерную магнитогидродинамическим модель этого события и на ее основе сделали вывод, что, пролетая довольно близко к поверхности Европы, Галилео мог случайно оказаться над одним из ее мощных гейзеров.

Иными словами, необычные показатели состояния плазмы были зафиксированы за того, что Галилео в тот момент пролетел через облако пара, которая возникла на Европе после выброса воды из гейзеров.

Интересно, что Маргарет Кивельсон, главный исследователь результатов магнитометра Галилео еще в конце 1990-х годов предположила, что под ледяной поверхностью Европы существует океан жидкой воды, однако ее расчеты тогда не были приняты во внимание.

Европа – самый маленький из четырех крупнейших спутников Юпитера. Ее радиус на 200 километров меньше радиуса Луны, а орбита находится примерно в 670 тысячах километров от газового гиганта. Особый интерес к этому небесного тела возник в конце 1990-х годов, когда на основе анализа магнитного поля спутника, проведенного Галилео, было предсказано существование подледного океана.

О том, когда путешествия в космос станут доступными для всех, смотрите на видео ниже: