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NASA опубликовало захватывающее изображение приближающейся галактики

Messier 90 движется навстречу Млечному Пути с огромной скоростью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:16
Расстояние до Messier 90 составляет 60 миллионов световых лет
Расстояние до Messier 90 составляет 60 миллионов световых лет
Фото: Pixabay

Большинство галактик удаляются от Млечного Пути, вследствие теории Хаббла, описывающей всеобщее расширение Вселенной. Тем не менее, есть исключения. Messier 90 (М 90) – это одна из немногих галактик, которая движется навстречу Млечному Пути. Недавно телескоп "Хаббл" запечатлел впечатляющую фотографию этого космического объекта и NASA поделилась им со всем миром.

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Доказательством того, что эта гигантская спиральная галактика в созвездии Девы летит к нам, является ее доплеровское синее смещение. Космические объекты, приближающиеся к нам, обладают синеватым оттенком вследствие сжатия частоты света, а отдаляющиеся – красным.  

Messier 90 является частью скопления Девы, в которой находится около 1200 галактик
Messier 90 является частью скопления Девы, в которой находится около 1200 галактик
Фото: NASA

Важно отметить, что кластер Девы, частью которого является Messier 90, удаляется от нас. Но М 90 на самом деле движется быстрее, чем другие галактики в этом скоплении, создавая впечатление, будто он мчится к Млечному Пути. Колоссальная масса скопления своей гравитацией придает ускорение некоторым галактикам до очень высоких скоростей.

Полная фотография M 90, склеенная из отдельных снимков Hubble
Полная фотография M 90, склеенная из отдельных снимков Hubble
Фото: NASA

Однако столкновение если оно произойдет, будет очень нескоро вследствие невероятно большого расстояния до Messier 90, которое составляет 60 миллионов световых лет, что в 30 раз дальше ближайшего "соседа" Млечного Пути – Туманности Андромеды, с которой наша галактика действительно столкнется в будущем, вызвав гигантское "ДТП в космосе".

Напомним, что ранее загадочный объект ударил по нашей галактике, а ученые не знают, что это было. А в прошлом году Млечный Путь атаковали 13 гиперскоростных звезд из черной дыры.

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Источник: Mashable
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