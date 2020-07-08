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NASA отправит на Марс "Настойчивый" ровер: видео

Сегодня, 08:12

Космическое агентство продемонстрировало возможности нового марсохода во вдохновляющем трейлере

Несмотря на разгар пандемии коронавіруса, NASA не останавливается на изучении Вселенной и планет. Совсем скоро космическое агентство отправит на Марс очередной ровер под названием Perseverance ("Настойчивый"). Для популяризации науки NASA даже выпустило вдохновляющий трейлер будущей миссии, в которой показан новейший робот-исследователь. Об этом сообщает CNET.

В промо-ролике космическое агентство демонстрирует не только важность мисси на Красную планету, а также ценность науки в целом, которая двигает прогресс вперед и помогает человечеству лучше познавать окружающий нас мир. Стоит отметить, что ролик получился очень мотивирующим – у NASA получается создавать убедительные видеоролики для продвижения своих миссий.

Ровер Perseverance планируется запустить из Флориды не ранее 30 июля. НАСА несколько раз переносило дату запуска. В этом году существует ограниченная возможность отправить ровер вовремя, чтобы провести встречу в феврале 2021 года с красной планетой. В случае очередного переноса миссия будет отложена на 1,5 года.

Смотрите также в сюжете о миссии на Марс:

Напомним, что ранее на Марс собирались "отправить" 11 миллионов людей. А пока бушует коронавирус, ученые NASA вынуждены управлять марсоходом Curiosity из дома.

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наука планеты вселенная марсоход Марс
Источник: CNET
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