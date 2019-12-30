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NASA отправит на Марс новый ровер для поиска жизни – Mars 2020

У марсохода Mars 2020 будет амбициозная миссия – искать доказательства существования жизни в дельте высохшей реки

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:33
Старт миссии Mars 2020 запланирован с 17 июля по 5 августа 2020 года
Старт миссии Mars 2020 запланирован с 17 июля по 5 августа 2020 года
Фото: Wikipedia

Спустя нескольких лет разработок марсоход NASA Mars 2020 собран и готов исследовать инопланетный мир Красной планеты в поисках жизни. После испытаний марсоход NASA будет отправлен во Флориду на мыс Канаверал, где его поместят в ракету и запустят на Марс в 2020 году.

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У ровера Mars 2020 амбициозная миссия – искать доказательства того, что жизнь когда-то существовала на красной планете. Безусловно, такая цель была и ранее у всех предыдущих марсоходов. Но в этот раз ученые и инженеры космического агентства подготовились более основательно и нашли потенциальное место, где она может скрываться в изобилии.

Mars 2020
Mars 2020
Фото: NASA

"Mars 2020 приземлится в кратере Джезеро, который является древней дельтой высохшей реки. В этот раз мы надеемся найти там доказательства жизни, которая могла существовать на Красной планете в глубокой древности", – заявил главный инженер проекта Mars 2020 Зак Оуснамер.

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Внешне аппарат NASA очень похож на действующий марсоход Curiosity, поскольку его конструкция превосходно зарекомендовала себя как надежная. Но у нового ровера есть серьезные отличия.

Оснащение Mars 2020
Оснащение Mars 2020
Фото: NASA

NASA оснастили марсоход новыми и более точными инструментами, которые позволят выполнять задачи, которые ранее не могли быть выполнены предыдущими миссиями. Инженер проекта уточнил, что в отличие от действующего Curiosity, Mars 2020 оснащен семью новыми приборами. Один из новых инструментов – генератор MOXIE, который будет генерировать кислород на поверхности Марса.

Преобразователь MOXIE будет пробовать вырабатывать кислород из углекислого газа, который есть в изобилии на Марсе. Скорость выработки составит 10 граммов кислорода в час. Если у аппарата получится, то это даст шанс будущим марсианским колонистам использовать более мощные инструменты для выработки жизненно важного кислорода для дыхания.

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Другие инструменты в ровере ориентированы на научные открытия. SuperCam на верхней части мачты будет выполнять лазерно-индуцированную пробойную спектроскопию, что позволит ученым определить химический состав камней и почвы, с которыми марсоход встречается в марсианской среде.

"Внутри ровера находится инструмент Adaptive Caching. Mars 2020 с его помощью будет делать забор образцов марсианской почвы, поместит их в герметичную канистру и оставит на поверхности в надежде, что в будущих миссиях мы сможем вернуть их на Землю для изучения", – заявил Зак Оуснамер.

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Учитывая неудачи с прошлыми роверами Opportunity и Spirit, NASA отказалась от использования солнечных панелей в угоду плутониевой энергетической системы, которая позволит не только питать марсоход, но и подогревать оборудование для корректной работы. По словам NASA, эта ядерная батарея обеспечит ровер мощностью в 110 Вт.

Установка "ядерной батареи" в Mars 2020
Установка "ядерной батареи" в Mars 2020
Фото: NASA

Старт миссии Mars 2020 запланирован с 17 июля по 5 августа 2020 года.

Напомним, что ранее зонд NASA увидел на Марсе ровер Curiosity и аппарат InSight. Также недавно на Марсе обнаружили древний оазис пресной воды.

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Источник: Digital Trends
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