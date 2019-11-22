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NASA подтвердила наличие жидкой воды на одном из спутников Юпитера

Космическое агентство официально подтвердило наличие на Европе водяного пара

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:35
Под поверхностью Европы скрывается огромный жидкий океан
Под поверхностью Европы скрывается огромный жидкий океан
Фото: NASA

Пока роверы на Марсе ищут доказательство существования воды в далеком прошлом, в Солнечной системе найдено еще одно место, где она есть в изобилии. Европа – это один из спутников Юпитера, который давно привлекает внимание ученых тем, что на ней обнаружили признаки существования жидкой воды, а значит вероятное наличие жизни.

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На этой неделе NASA официально подтвердила наличие на Европе водяного пара. Этот факт свидетельствуют о том, что под ледяной поверхностью Европы скрывается огромный жидкий океан воды. Иногда через борозды на поверхности спутника прорываются в космос гигантские гейзеры, но ученые не могли доказать, что в этих струях была вода. До настоящего времени. Теперь это доказано на 100%.

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Команда исследователей во главе с планетарным исследователем NASA Лукасом Паганини исследовали Европу с помощью обсерватория Кека на Гавайях. Команда обнаружила водяной пар только один раз за 17 ночей наблюдений, но этого одного раза было достаточно.

"Ученые обнаружили достаточное количество воды, выделяемое из недр Европы (2360 килограммов в секунду). Такого объема достаточно, чтобы заполнить бассейн олимпийских размеров за считанные минуты", – заявили в NASA.

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Европа скрывает еще больше загадок, чем думали ученые. На их разгадку NASA планирует отправить космическую миссию Europa Clipper на спутник Юпитера в средине 2020-х годов. Главной задачей космического полета станет поиск лучшего места для жизни в Солнечной системе за пределами Земли. И последние новости делают миссию Europa Clipper еще более захватывающей.

Напомним, что ранее на спутнике Сатурна нашли таинственные лабиринты. А на прошлой неделе спутники SpaceX Starlink устроили пугающее световое шоу в космосе.

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Источник: CNET
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