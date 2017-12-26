NASA показали туманность, похожую на рождественскую звезду
Когда звезда стареет и так называемая "красная фаза" ее жизни заканчивается, она начинает выбрасывать газ со своей поверхности и остается горячий и компактный белый карлик
В космосе зафиксировали туманность, которая похожа на рождественскую звезду. Нашел его космический телескоп Hubble, который ранее показал, как происходит слияние двух галактик. О необычной находке сообщает Новое время со ссылкой на NASA.
"Hubble нашел в космосе нечто, похоже на красочное праздничное украшение. На самом деле это изображение NGC 6326, планетарной туманности с яркими потоками газа, которые освещены центральной умирающей звездой", – говорится в сообщении космической организации.
Астрономы объяснили, что когда звезда стареет и так называемая "красная фаза" ее жизни заканчивается, она начинает выбрасывать газ со своей поверхности и остается горячий и компактный белый карлик.
Иногда эти выбросы создают симметричные потоки светящегося газа. Но NGC 6326 гораздо менее структурирован. Этот объект находится в созвездии Жертвенник на расстоянии около 11 тысяч световых лет от Земли.
Как пояснили в NASA, эта картинка была создана из изображений, сделанных с помощью широкоформатной космического телескопа Hubble.
"Яркие синие и красные оттенки происходят от материала, что включает ионизированный кислород и водород, которые светятся под действием жесткого ультрафиолетового излучения от еще горячей центральной звезды", – пояснили в NASA.
Ранее сообщалось, что к Земле приближается черный астероид в форме черепа. Это небесное тело уже приближалось к Земле 31 октября 2015 года.