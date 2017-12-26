NASA показали туманность, похожую на рождественскую звезду

Сегодня, 04:30

Когда звезда стареет и так называемая "красная фаза" ее жизни заканчивается, она начинает выбрасывать газ со своей поверхности и остается горячий и компактный белый карлик

Эта картинка была создана из изображений, сделанных с помощью широкоформатной космического телескопа Hubble. Фото: nasa.gov
Эта картинка была создана из изображений, сделанных с помощью широкоформатной космического телескопа Hubble. Фото: nasa.gov

В космосе зафиксировали туманность, которая похожа на рождественскую звезду. Нашел его космический телескоп Hubble, который ранее показал, как происходит слияние двух галактик. О необычной находке сообщает Новое время со ссылкой на NASA.

"Hubble нашел в космосе нечто, похоже на красочное праздничное украшение. На самом деле это изображение NGC 6326, планетарной туманности с яркими потоками газа, которые освещены центральной умирающей звездой", – говорится в сообщении космической организации.

Астрономы объяснили, что когда звезда стареет и так называемая "красная фаза" ее жизни заканчивается, она начинает выбрасывать газ со своей поверхности и остается горячий и компактный белый карлик.

Иногда эти выбросы создают симметричные потоки светящегося газа. Но NGC 6326 гораздо менее структурирован. Этот объект находится в созвездии Жертвенник на расстоянии около 11 тысяч световых лет от Земли.

Как пояснили в NASA, эта картинка была создана из изображений, сделанных с помощью широкоформатной космического телескопа Hubble.

"Яркие синие и красные оттенки происходят от материала, что включает ионизированный кислород и водород, которые светятся под действием жесткого ультрафиолетового излучения от еще горячей центральной звезды", – пояснили в NASA.

Ранее сообщалось, что к Земле приближается черный астероид в форме черепа. Это небесное тело уже приближалось к Земле 31 октября 2015 года.
NASA, звезды, телескоп, hubble, кислород

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