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NASA показало Землю с расстояния в 6 миллиардов километров: фото

NASA оцифровали легендарное фото "Вояджера-1", который сфотографировал Землю возле Нептуна

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:48
Фотография с Землей оказалась последней фотографией "Вояджера-1"
Фотография с Землей оказалась последней фотографией "Вояджера-1"
Фото: Pixabay

В честь 30-летия знаменитого снимка Pale Blue Dot ("Бледно-голубая точка"), снятого космическим аппаратом NASA "Вояджер-1" 14 февраля в 1990 года, космическое агентство решило улучшить качество фотографии, чтобы повторно показать его миру в более естественных цветах. На оригинальном снимке 30-летней давности наша Земля на фотографии с расстояния в 6 миллиардов километров выглядела как едва заметная точка размером в 0,1 пиксель. Специалисты NASA сперва даже приняли ее за пылинку, которую хотели смахнуть с распечатанной фотографии.

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Идею снимка и название предложил американский астроном и популяризатор науки Карл Саган. Он попросил NASA развернуть "Вояджер-1" в сторону Солнца и попытаться запечатлеть все планеты Солнечной системы, как они бы выглядели с орбиты Нептуна. Когда снимки были запечатлены и отправлены на Землю, космический аппарат отключили навсегда.

Pale Blue Dot
Pale Blue Dot
Фото: NASA

Обработанный снимок спустя 30 лет стал более четким, а крохотную Землю немного увеличили в разрешении, чтобы она была лучше заметна на фотографии. Полный снимок обладает высоким разрешением в 5200х5200 пикселей, который можно полностью просмотреть по этой ссылке (29,9 МБ). Фотография с Землей оказалась последней в серии из 60 изображений "семейного портрета Солнечной системы", а также последним фото отправленным "Вояджером-1".

Полная картина "семейного портрета Солнечной системы" из 60 фотографий, снятых "Вояджером-1" в 1990 году
Полная картина "семейного портрета Солнечной системы" из 60 фотографий, снятых "Вояджером-1" в 1990 году
Фото: NASA

Положение планет Солнечной системы во время съемки в 1990 году
Положение планет Солнечной системы во время съемки в 1990 году
Фото: Wikipedia

"Взгляните еще раз на эту точку. Это здесь. Это наш дом. Это мы. Все, кого вы любите, все, кого вы знаете, все, о ком вы когда-либо слышали, все когда-либо существовавшие люди прожили свои жизни на ней. Множество наших наслаждений и страданий, тысячи самоуверенных религий, идеологий и экономических доктрин, каждый охотник и собиратель, каждый герой и трус, каждый созидатель и разрушитель цивилизаций, каждый король и крестьянин, каждая влюбленная пара, каждая мать и каждый отец, каждый способный ребенок, изобретатель и путешественник, каждый преподаватель этики, каждый лживый политик, каждая "суперзвезда", каждый "величайший лидер", каждый святой и грешник в истории нашего вида жили здесь – на соринке, подвешенной в солнечном луче... Наш долг – быть добрее друг к другу, хранить и лелеять бледно-голубую точку – наш единственный дом", – прокомментировал Карл Саган он в речи 11 мая 1996 года.

Напомним, что ранее ученые ждали взрыва cверхгиганта Бетельгейзе, который ведет себя очень странно. Также NASA рассмотрели поверхность Солнца "вблизи".

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Источник: liga.net
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