NASA покажет посадку на Марс аппарата InSight в прямом эфире

Посадка на Марс состоится сегодня 26 ноября 2018 в 21:00 по Киевскому времени – смотреть онлайн видео посадки зонда InSight

Зонд NASA InSight готовится совершить посадку в 21:00 по киевскому времени. Фото: NASA

Космический зонд NASA InSight спустя полгода подлетел к Марсу и готовится совершить посадку, которую космическое агентство будут показывать онлайн. Посадка на Красную планету состоится сегодня 26 ноября в 21:00 по Киевскому времени. Онлайн трансляцию будет вести NASA TV на своем YouTube-канале.

У космического аппарата будет всего один шанс сесть на планету. Во время посадки связь с InSight прервется – это время ученые называют "шестью минутами ужаса", поскольку в этот период контролировать аппарат будет невозможно, и можно только надеяться на правильно настроенную инженерами автоматику. Подобное ученые испытывали во время прибытия марсохода Curiosity в 2011 году.

Зонд-лаборатория InSight после посадки на Марсе Фото: NASA

InSight войдет в атмосферу Марса на скорости 20 600 км/ч и всего за 6 минут должен замедлится до 12 км/ч, чтобы произвести мягкую посадку. Зонд будет использовать технологии приземления, задействованные в успешной миссии Phoenix 2008 года: торможение об атмосферу произведет баллистический парашют, а следом будут активированы 12 двигателей и зонд мягко сядет на три ножки в районе вулканического нагорья Элизий.

Зонд InSight, запущенный 5 мая 2018 года, будет неподвижным после посадки – он представляет собой автономную лабораторию по исследованию Красной планеты. Миссия аппарата рассчитана на изучение внутреннего строения и состава Марса – для этого InSight оснащен сейсмометром. Стоимость программы обошлась космическому агентству в 480 миллионов долларов, а сама миссия рассчитана на 720 дней – в этого времени InSight будет изучать внутреннюю структуру Марса, регистрируя подповерхностные толчки.

Напомним, что ранее NASA потеряли на Марсе ровер Opportunity и ожидает важный звонок из Красной планеты. Также ранее на поверхности Марса был обнаружен древний артефакт с Земли, а на фотографиях NASA обнаружили мертвого инопланетянина.