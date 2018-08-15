NASA потеряли марсоход из-за катастрофы на Красной планете

Буря переросла в катастрофу планетарного масштаба, окутав пылью всю планету и закрыв Солнце.

Марсоход "Оппортьюнити" исчез. Фото: Teslarati.com

В начале июня на Марсе разыгралась пыльная буря. Это явление на планете не редкость, но в этот раз вместо небольшого локального события, буря переросла в катастрофу планетарного масштаба, окутав пылью всю планету и закрыв Солнце.

В результате пылевой бури, марсоход Opportunity перестал получать электроэнергию, поскольку работал от солнечных батарей. Чтобы предотвратить полный разряд, ровер был отправлен в гибернацию на время бури. В таком состоянии ровер экономно использует внутренний заряд батарей на подогрев аппаратуры.

Небо Марса с камеры Opportunity во время начала пыльной бури NASA

Как правило, буря происходит в летний период, когда Марс подходит максимально близко к Солнцу. В результате приближения, углекислый газ, замороженный в полярной шапке, испаряется, атмосфера сгущается, температура повышается, из-за чего частицы пыли поднимаются выше. В таком случае пылевые облака могут достигать высоты 60 километров.

Наблюдая за Марсом при помощи многофункциональной автоматической межпланетной станции (Mars Reconnaissance Orbiter),

Орбитальная станция Mars Reconnaissance Orbiter зафиксировала снижение интенсивности бури 23 июля. Тем не менее Opportunity обнаружить еще не удалось. Вероятно, батареи ровера разрядились полностью и марсоходу необходимо накопить заряд для возобновления работы, на что надеются специалисты из NASA.

Ровер Opportunity приземлился на Марс 25 января 2004 года. Планировалось, что его миссия составит 93 земных дня, но он проработал больше 14 лет.

Напомним, что ранее на поверхности Марса был обнаружен древний артефакт с Земли, а на фотографиях NASA обнаружили мертвого инопланетянина.